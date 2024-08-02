巴黎奧運／「麟洋配」搶決賽門票 女拳王林郁婷登場
巴黎奧運台灣代表隊今天重頭戲仍在羽球場上，包括尋求衛冕金牌的男雙「麟洋配」要拚金牌戰門票，周天成則力爭男單4強入場券；「女拳王」林郁婷將在57公斤級16強亮相。
台灣羽球代表隊本屆巴黎奧運表現搶眼，儘管戴資穎因嚴重膝傷無緣晉級，但周天成和男雙「麟洋配」李洋、王齊麟都有出色表現，其中「麟洋配」將爭取連兩屆奧運金牌戰門票。
李洋、王齊麟4強賽的對手，又要會遇到預賽同組的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），根據雙方對戰，包括本屆奧運預賽在內，「麟洋配」握有6勝3敗對戰優勢。
在東京奧運羽球男雙摘金的李洋、王齊麟，很有機會連兩屆挺進金牌戰，王齊麟喊話：「都拚到這個時刻了，說什麼也要盡力一搏。」
至於男單周天成將在8強對上印度的森恩（LakshyaSen），根據國際羽球總會（BWF）官網統計顯示，周天成也擁有3勝1敗對戰優勢。
從2016年里約奧運起，周天成已連續3屆闖進8強，但今年34歲的他，很有機會闖進4強締造個人最佳成績。
至於讓台灣粉絲等了很久的「女拳王」林郁婷，將於16強首戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（SitoraTurdibekova），上屆在東京奧運首戰落馬的她，也將展現實力全力復仇。
另外在射箭混雙賽事，台灣組合戴宇軒、雷千瑩，首輪將對上韓國勁敵金優鎮、林是見組合；射擊場上也會有「證件妹」吳佳穎和田家榛，在女子25公尺手槍資格賽亮相。
靠著推薦名額參加巴黎奧運的田徑女將張博雅將於100公尺預賽登場；韓安齊則在女子200公尺混合式出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言