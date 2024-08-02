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巴黎奧運／「麟洋配」搶決賽門票 女拳王林郁婷登場

中央社／ 巴黎1日電
林郁婷(右)作為巴黎奧運女子57公斤級的頭號種子，將在16強戰中迎戰剛果選手和烏茲別克選手之間的贏家。中央社
林郁婷(右)作為巴黎奧運女子57公斤級的頭號種子，將在16強戰中迎戰剛果選手和烏茲別克選手之間的贏家。中央社

巴黎奧運台灣代表隊今天重頭戲仍在羽球場上，包括尋求衛冕金牌的男雙「麟洋配」要拚金牌戰門票，周天成則力爭男單4強入場券；「女拳王」林郁婷將在57公斤級16強亮相。

台灣羽球代表隊本屆巴黎奧運表現搶眼，儘管戴資穎因嚴重膝傷無緣晉級，但周天成和男雙「麟洋配」李洋、王齊麟都有出色表現，其中「麟洋配」將爭取連兩屆奧運金牌戰門票。

李洋、王齊麟4強賽的對手，又要會遇到預賽同組的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），根據雙方對戰，包括本屆奧運預賽在內，「麟洋配」握有6勝3敗對戰優勢。

在東京奧運羽球男雙摘金的李洋、王齊麟，很有機會連兩屆挺進金牌戰，王齊麟喊話：「都拚到這個時刻了，說什麼也要盡力一搏。」

至於男單周天成將在8強對上印度的森恩（LakshyaSen），根據國際羽球總會（BWF）官網統計顯示，周天成也擁有3勝1敗對戰優勢。

從2016年里約奧運起，周天成已連續3屆闖進8強，但今年34歲的他，很有機會闖進4強締造個人最佳成績。

至於讓台灣粉絲等了很久的「女拳王」林郁婷，將於16強首戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（SitoraTurdibekova），上屆在東京奧運首戰落馬的她，也將展現實力全力復仇。

另外在射箭混雙賽事，台灣組合戴宇軒、雷千瑩，首輪將對上韓國勁敵金優鎮、林是見組合；射擊場上也會有「證件妹」吳佳穎和田家榛，在女子25公尺手槍資格賽亮相。

靠著推薦名額參加巴黎奧運的田徑女將張博雅將於100公尺預賽登場；韓安齊則在女子200公尺混合式出賽。

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