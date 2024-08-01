巴黎奧運／郭婞淳出征 看戴資穎哭也想哭

巴黎奧林匹克運動會台灣舉重及跆拳道代表隊今天啟程前往法國，舉重好手郭婞淳說，看到羽球選手「小戴」（戴資穎）哭也會很想哭，接下來的比賽希望跟戴資穎一樣全力奮戰。

她說，運動員要走到這樣真的非常不容易、非常辛苦，感觸一定有，希望大家可給運動員更多鼓勵與加油，也謝謝「小戴」給大家那麼多精彩球賽及很多精神；她雖然還沒到巴黎，但這幾天都有看比賽，心跟著選手一起跳動，跟大家連在一起的感覺。

戴資穎昨天在巴黎奧運女子單打預賽最終戰以0比2不敵泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），賽後2人場中相擁，也讓戴資穎淚崩。

郭婞淳、舉重選手陳玟卉、方莞靈及跆拳道選手羅嘉翎晚間搭長榮航空股份有限公司班機啟程前往巴黎，許多親友、粉絲送機，也把握機會合照，為選手們加油。

在東京奧運摘金、第4度叩關奧運殿堂的郭婞淳接受媒體聯訪表示，難免緊張，而賽程較後面，時間上較充足，但傷勢影響，就是把現在狀態帶到比賽全力以赴，「盡力就好」。

「壓力是一定有」，她說，選手走到這裡非常不容易，比賽就是看誰的狀況好，最近狀況就是穩定，希望身體與傷勢穩定就好，一直叮囑自己要平靜，不管賽前或比賽都能很平靜表現出最好狀態。

在京奧踢下銅牌的羅嘉翎說，這次賽事接近尾段時才出發，之前看了很多選手比賽，包括戴資穎與柔道選手楊勇緯賽程，也很心疼，一直在電視機前為大家加油打氣，希望後面出賽的選手們為他們一起努力征戰，也希望自己好好加油及出賽。

至於身體狀態，羅嘉翎表示，就是「一切往好的發展」。她曾在巴黎比賽，算是蠻熟悉環境，很期待體驗做得非常完善的中繼站及所有服務項目。

跆拳道教練劉聰達說，剛好賽程較後段，讓羅嘉翎有多點時間再調整，動作或傷勢都往還不錯的方面發展，上場就是全力以赴，不會想太多，希望成績超越京奧。