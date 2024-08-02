奧運桌球／林昀儒不敵法17歲新星 無緣4強

上屆東京奧運闖進到男單四強賽的林昀儒，今年巴黎奧運第二度披上中華隊戰袍出賽，在前兩輪都以直落四擊敗對手後，昨天八強賽卻面臨嚴苛考驗，面對法國地主十七歲新星小勒布朗，最終以七比十一、十一比七、八比十一、十一比四、八比十一、十一比八、六比十一止步於八強。

再度站上最高殿堂的林昀儒，今年在混雙與陳思羽搭檔止步於八強後，單打賽事則是同樣一路晉級到八強賽。不過昨天他的對手正是今年法國桌球的地主希望小勒布朗，場邊也擠滿了進場為小勒布朗加油的觀眾，讓過去三度對戰僅拿下一勝的林昀儒，處境變得更加嚴苛。

在對手獲得滿場應援下，林昀儒仍是展現極佳抗壓力，在前六局與小勒布朗一路拉鋸，甚至在被對手搶先聽牌的情況下將戰局扳平，但決勝第七局開打後林昀儒卻遭遇亂流，讓勒布朗開賽連拿七分，最終也以六比十一敗下陣來，無緣四強。

對於八強賽面臨地主選手與滿場觀眾的逆風局面，林昀儒表示，其實自己並不在意觀眾問題，因為法國球迷並不會特別干擾比賽，問題出在自己打得相對保守，接發球也沒有判斷好，成為今天敗因。在無緣連續兩屆衝擊四強後，林昀儒坦言輸球的心情確實不是很好，這場比賽也確實只差一點點。

而我國「一姊」鄭怡靜女單八強賽面對宛如大魔王的「世界球后」大陸孫穎莎，以直落四敗陣。