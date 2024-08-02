奧運網球／錯過賽末點止步8強 謝淑薇期許曹家宜接棒

我國網球一姐謝淑薇與女雙搭檔曹家宜，昨天在巴黎奧運網球女雙八強賽遭遇捷克組合穆霍娃／諾斯科娃，在先拿下首盤的情況下，最終於超級搶十被逆轉，以六比一、四比六、十二比十四敗下陣來，止步於八強，賽後謝淑薇也透露下一屆奧運不一定會再參賽，希望曹家宜能夠接棒完成奧運奪牌的願望。

謝淑薇今年重新披上中華隊戰袍出征巴黎奧運，並選擇年輕好手曹家宜作為女雙搭檔，在一路晉級到八強賽後，兩人昨天則是對上捷克穆霍娃／諾斯科娃，在首盤賽事中謝淑薇就展現精湛的網前功力，讓捷克組合陷入被動局面，台灣組合也以六比一先下一盤。

不過第二盤捷克組合也逐漸將砲火對上曹家宜，並以六比四扳平戰局，將比賽帶入超級搶十。儘管謝淑薇／曹家宜率先取得賽末點，但卻遭到對手化解，最終反倒由捷克組合以十四比十二告捷。謝淑薇／曹家宜止步於八強，追平我國網選手在奧運的最佳排名。

儘管無緣爭牌，但謝淑薇也表示她與曹家宜都已經盡力，有時候比賽不是打得好或是打不好就非得會贏或是會輸，她也期待未來曹家宜能扛起壓力，完成奪牌願望，「亞運、東亞運世大運的牌我都有，就缺一個，當然想要收集一下奧運獎牌。當然今天我們比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

在超級搶十局局末對手取得賽末點時，輪到發球的謝淑薇卻一度停下發球動作幾秒後，高舉雙手示意球迷加油，並獲得滿場球迷的回應；賽後談到這個動作時她解釋：「那是小孩在哭，有時候會改變節奏，我以前在關鍵分如果有些聲音會改變節奏。主要是場外有聲音的時候，節奏被打亂，需要另外一個節奏來把它平衡一下，這多少會有些幫助，小孩子哭到他媽媽都衝出去把他帶走了。」