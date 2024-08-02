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奧運射箭／射下世界第一 雷千瑩首闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
雷千瑩。 路透
雷千瑩。 路透

第四度挑戰五環聖殿，我國射箭名將「雷母」雷千瑩寫下突破，昨天她在巴黎奧運個人賽連過兩關，闖進十六強寫下女子個人賽最佳成績，可能的奧運「最後一舞」要力拚再登頒獎台。

卅四歲的雷千瑩從二○一二年倫敦奧運開始無役不與，四度參賽是中華射箭隊最資深選手，男子隊「湯包」湯智鈞都是她帶過的學生，平常會尊稱她「雷老師」。過去三度參賽，雷千瑩曾在一六年里約奧運拿下女團銅牌，個人賽從沒進入前十六強，今年第四度參賽，女團雖在八強敗給完成十連霸的南韓隊，但個人賽持續挺進，成中華射箭隊奪牌希望。

世界排名卅六的雷千瑩，排名賽列廿九位就是三名台將最佳，昨天首輪先以七比一射下卅八歲的哥倫比亞馬丁尼茲，第二輪碰反曲弓世界排名第一的美國廿歲好手考夫霍爾德，「雷母」靠第五局完美的卅分表現，以積點七比三力退強敵，闖進十六強。

中華射箭隊先進行的團體賽、男子個人賽全軍覆沒，個人賽先上陣的十九歲小將李彩綺也在首輪落馬，「雷母」表示希望扮演提振團隊士氣的角色，且昨天聽到場邊許多加油聲，「讓我更有動力，知道不是自己一個人。」

三項賽事都與會的「雷母」，今要先和戴宇軒在混雙出賽，明天繼續拚女子個人賽。

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