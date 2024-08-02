奧運羽球／麟洋配徵「隊友」 對抗丹麥「主場」

「麟洋配」又贏了。中華羽球隊「黃金男雙」李洋、王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球賽男雙八強賽以二比○擊敗泰國組合宗國、吉丁努蓬，順利挺進四強；比賽結束那一刻，兩人情緒激動發出了怒吼，王齊麟捶著地板慶祝重要勝利，他說：「終於贏了，第二局打得太緊張，能進四強非常開心。」

麟洋配從三年前的東京奧運分組賽第二戰起，在奧運一路保持不敗，已經締造跨屆十連勝紀錄，今天再戰世界排名第二的丹麥組合阿斯特魯普、拉斯姆森，全力爭取連續兩屆奧運男雙金牌戰，最終目標當然是完成二連霸。

麟洋配昨天對泰國之戰，首局先以廿一比十四獲勝，第二局雙方形成拉鋸戰，麟洋配一度十六比十七落後，接著連拿五分演出逆轉勝，本屆五戰全勝，生涯對戰這個組合六連勝。

王齊麟表示，比賽後半段體力有點掉下去，趕快回去多休息，今天對丹麥之戰精神、專注力要非常足夠。

中華隊在分組賽第二戰以二比一擊敗丹麥組合，成為分組排名第一晉級八強的關鍵，兩人已經做好今天在爆滿觀眾前對抗丹麥「歐洲主場」的心理準備，李洋說：「丹麥會用各種妙招影響對手，呼籲大家趕快進場，我們只要一半就贏了。」

他表示，在巴黎奧運比賽有二○一八年雅加達亞運的感覺，觀眾加油聲很大，完全聽不到球的聲音，而且他們會跺腳用力踩地板加油，這種經驗以前只在雅加達看過。

「小天」周天成昨天在男單十六強賽以二比○擊敗日本選手奈良岡功大，搶下八強門票，追平個人在奧運男單最佳紀錄，賽後被問到是否超齡表現，強調平常吃、睡都要做好，顧好身體才能維持狀態。

周天成現年卅四歲，比奈良岡大十一歲，算是不同世代的球員，談到多次和對手多拍來回，是不是很辛苦的問題，笑說：「不會，不必管年紀，隔壁棚都有六十幾歲的選手（盧森堡六十一歲華裔桌球選手倪夏蓮），這不是藉口。」