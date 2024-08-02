奧運羽球／麟洋進4強 離2連霸就差2勝

巴黎奧運我國前天在確定由吳詩儀進帳代表團第一面獎牌後，昨天有多組人馬面臨「八晉四」的考驗，其中羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就在出戰泰國宗國／吉丁努蓬，最終以廿一比十四、廿一比十七直落二勝出，挺進到四強賽，距離二連霸僅差最後兩勝。

吳詩儀在巴黎奧運女子拳擊六十公斤八強賽，以四比一擊敗厄瓜多選手帕拉修斯後，確定銅牌保底，也將是中華代表團本屆賽事的第一面獎牌。

對於為代表團獎牌開胡，吳詩儀賽後也透露，比賽當下並沒有想太多關於奪牌的問題，純粹就是不想輸給對方。

在確定銅牌保底後，吳詩儀將於明晚十一點卅八分於四強賽登場，迎戰杭州亞運金牌、中國大陸選手楊文璐。

談到獎牌成色有望繼續升級，吳詩儀說：「一定的，努力這麼久，上台拿出最佳表現，不管結果如何，會把這些化成很好的經驗繼續下去」。

在羽球一姊戴資穎奧運最後一舞落幕後，我國羽球隊仍有兩組人馬持續晉級，其中包括將挑戰男雙衛冕的王齊麟／李洋，在分組賽以四連勝搶下龍頭並晉級到八強。經過重新抽籤後兩人籤運也不差，在八強賽遭遇泰國組合宗國／吉丁努蓬，最終也以直落二取勝，四強賽將再對上分組賽交手過的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。

至於我國男單一哥周天成昨天則是在男單十六強賽遭遇日本名將奈良岡功大，最終以廿一比十二、廿一比十六，連續三屆挺進到八強賽，下一輪將對上印度選手拉克什亞．森，有望改寫生涯最佳成績。

而在網球場上，我國女雙組合謝淑薇／曹家宜昨天在八強賽碰上去年法網女單亞軍穆霍娃與其搭檔諾斯科娃，在雙打經驗謝淑薇明顯占優勢的情況下，台灣組合首盤就三度破發得手，以六比一先下一城。不過第二盤起捷克組合急起直追，先是以六比四扳平戰局，最終再於超級搶十以十四比十二逆轉勝出，謝淑薇／曹家宜止步於八強，仍追平我國網球選手在奧運最佳紀錄。

桌球單打八強賽，我國好手林昀儒碰上地主新星小勒布朗，在前六局打完與對手戰成平手後，決勝局開局卻被打出七比○攻勢，最終也以局數三比四敗下陣來，止步於八強。