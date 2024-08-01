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奧運桌球／球男單8強止步 林昀儒：再堅定點就能拿下

中央社／ 巴黎1日電
Paris 2024 Olympics - Table Tennis - Men's Singles Quarterfinal - South Paris Arena 4, Paris, France - August 01, 2024. Felix Lebrun of France shakes hands with Yun-Ju Lin of Taiwan after winning their quarterfinal match. REUTERS/Kim Hong-Ji 路透通訊社
Paris 2024 Olympics - Table Tennis - Men's Singles Quarterfinal - South Paris Arena 4, Paris, France - August 01, 2024. Felix Lebrun of France shakes hands with Yun-Ju Lin of Taiwan after winning their quarterfinal match. REUTERS/Kim Hong-Ji 路透通訊社

桌球好手林昀儒今天在巴黎奧運男子單打8強戰強碰地主法國好手勒布朗，苦戰7局後以3比4吞敗；林昀儒說，很可惜第5局抓到節奏卻沒拿下，「如果再堅定一點就可以。」

林昀儒上屆東京奧運男單打入4強，銅牌戰吞敗、排名第4，今年巴黎奧運8強就有硬戰，碰上地主好手勒布朗（Felix Lebrun）。

林昀儒前4局打完以2比2打平，第5局也曾領先，可惜沒能把握優勢拿下，反以8比11棄守，即便第6局打完他再將局數扳平，無奈決勝第7局開局就連丟7分，終場以7比11、11比7、8比11、11比4、8比11、11比8、6比11吞敗、8強止步。

林昀儒表示，比數接近吞敗心情當然不會特別好，對手本來就不好打，可惜第5局開始找到節奏，但有幾球節奏又被搶回去，沒能拿下比較可惜。

至於決勝第7局開局，林昀儒自評還是打得相對保守，接發球前面2球蠻重要的，判斷沒有做好，對方心裡可能就會相對更放鬆。

林昀儒認為，今天這場比賽是他在「衝擊對手」，對方實力蠻好的，需要主動發動攻勢，想等對方失誤比較難，「從第1局就一直在突破困難，就差一點點，如果可以再堅定一點就可以拿下。」

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