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奧運桌球／對「大魔王」孫穎莎4局點沒把握 鄭怡靜止步8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭怡靜止步奧運桌球女單八強。 路透
鄭怡靜止步奧運桌球女單八強。 路透

身為中華桌球隊個人賽的最後希望，我國「一姊」鄭怡靜巴黎奧運女單8強賽面對宛如大魔王的「世界球后」孫穎莎，首局一度取得3：1領先，可惜優勢沒能維持，第三局又錯過4個局點，最終以局數0：4敗陣，奪牌機會只能寄望壓軸進行的團體賽。

32歲的鄭怡靜連3屆挑戰奧運殿堂，東京奧運她和林昀儒打下混雙銅牌，個人賽最佳成績則是2016年里約奧運的第5名。巴黎奧運列女單第7種子的鄭怡靜，首輪直落四拍下喀麥隆37歲老將昂弗（Sarah Hanffou），第二輪6局力退羅馬尼亞好手薩馬拉（Elizabeta Samara），16強再以直落四擊敗波蘭巴約爾（Natalia Bajor），闖近8強追平個人奧運女單最佳成績。

鄭怡靜過去和孫穎莎曾3度碰頭，鄭怡靜拿過1勝，但勝場已要回溯到2018年，之後兩度對陣，包括今年4月世界盃8強賽，孫穎莎都是勝利一方。

今天再度交鋒，鄭怡靜第一局一度取得3：1領先，但被孫穎莎連拿4分逆轉，以7：11失掉首局；第二局孫穎莎再以11：4拿下，取得局數2：0領先。

第三局鄭怡靜在6：6下連拿2分，且頂住孫穎莎追分壓力，先取得第10分，但第一個局點想以正手搶攻卻掛網，接續3個局點也沒把握，儘管也瓦解孫穎莎的前4個局點，但第5個危機沒能守住，以17：19再讓出。

光第三局就進行了22分鐘，取得「聽牌」優勢的孫穎莎第四局乘勝追擊，早早拉開領先；鄭怡靜雖逃過2個賽點，最終仍以5：11敗陣，無緣前進4強。

在此之前，林昀儒歷經7局大戰敗給地主17歲小將小勒布朗（Felix Lebrun），高承睿則是16強止步，鄭怡靜出局代表台將結束所有個人賽賽程。

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