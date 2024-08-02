巴黎奧運／轉播Hami APP傳當機 中華電：系統調整中

中華電信轉播今年巴黎奧運引發收視熱潮，Hami Video今天晚間傳出APP當機，疑似是瞬間大量連線湧入，許多用戶在官方粉專抱怨，Hami video回應，目前已請技術人員系統調整中，建議使用者重啟APP或使用網頁登錄。

巴黎奧運賽事開打，中華電信5度拿下奧運轉播權，今年持續透過旗下雙平台MOD、Hami Video提供轉播服務，隨著台灣選手關鍵賽事陸續登場，引發收視熱潮。

但是Hami Video今天晚間傳出APP當機問題，疑似因為收視人潮過多。不少用戶湧入官方粉絲專頁抱怨表示，點開APP會跳轉前往網頁、或無法進入APP，有網友遺憾表示，「重要的羽球男雙就這樣錯過了」、「訂Hami一年多來第一次遇到這種事」。

Hami Video陸續貼文回應指出，手機APP若不能收視，請用戶開啓瀏覽器連至Hami Video收視；目前已請技術人員系統調整中，敬請APP重開或登錄網頁。

Hami Video小編也進一步回應，「因瞬間大量連線湧入，小編剛剛黑幕，直接重開機，就ok了，請大家試試」。

關於Hami Video掀起的收視熱潮，中華電信董事長郭水義今天下午3時對中央社記者表示，他每天都在監看巴黎奧運轉播流量，31日發現在線觀看人數已達最高峰，推估創收視紀錄，也督促內部員工緊急「加大水管」，也就是加大網路頻寬擴容，因應更多的收看人潮。