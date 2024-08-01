快訊

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

奧運羽球／男雙4強戰 「麟洋配」邀台僑進場應援

中央社／ 巴黎1日電
李洋(左)與王齊麟。 法新社
李洋(左)與王齊麟。 法新社

羽球好手李洋與王齊麟明天出征巴黎奧運男子雙打4強戰，王齊麟今天說，地主球迷一定幫對手丹麥組合加油，希望在法國的球迷和台僑們進場相挺，「我們需要一點聲量來對抗。」

被譽為「專為大賽而生」的「麟洋配」稍早在奧林匹克運動會男雙8強戰，以21比14、21比17擊敗泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（KittinupongKedren），踏進4強窄門。

羽球堪稱印尼國球，每年世界羽球聯盟（BWF）舉辦的印尼羽球公開賽成為其他國家參賽選手夢魘。只要對上印尼球員，全場瘋狂且整齊的吼叫加油聲，加上場館設計讓回音特別大，讓印尼賽事有「魔鬼主場」封號。

巴黎奧運的法國球迷也不遑多讓，在新蓋好的愛迪達體育館裡又吼又叫還不時大力踏地製造聲響。

李洋、王齊麟比賽的同時，隔壁場地是地主波波夫（Toma Junior Popov）和馬來西亞好手李梓嘉男子單打賽事，球迷巨大噪音讓李洋與王齊麟也吃不消。

李洋表示，打羽球除用眼睛看，也會用耳朵聽對手瞬間擊球的力道聲音，判斷殺球或放小球，但8強戰「我幾乎什麼聲音都聽不到。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

Live／麟洋配第二局驚險21:17搶勝 直落二拉下泰國組合晉4強

王齊麟奧運「躺地神回擊」網熱議 女友陳詩媛甜曝「他就是小屁孩」閃爆

戶外轉播奧運「麟洋配」 黃敏惠與市民拿加油筒隔空應援加油

奧運羽球／「麟洋配」晉級8強 王齊麟感謝李洋神Carry

相關新聞

奧運羽球／麟洋配扳倒泰國組合挺進4強 奧運跨屆10連勝

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在巴黎奧運男雙8強賽以21：14、21：17擊敗泰國組合宗國（Supak Jomk...

奧運桌球／不敵地主聲浪 林昀儒惜敗勒布朗無緣4強

巴黎奧運男子桌球單打賽事，我國好手林昀儒今天在8強賽強碰地主名將小勒布朗（Felix Lebrun），儘管對手占有主場優...

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

帶著自信笑容進場，我國拳擊「抗癌女鬥士」陳念琴今天在巴黎奧運女子66公斤級16強再進一步，以5：0拍下列第3種子的巴西女...

奧運羽球／4強賽再戰丹麥全力警戒 麟洋配準備對抗「歐洲主場」

「麟洋配」李洋、王齊麟今天闖進巴黎奧運羽球賽男雙4強，比賽結束那一刻，兩人情緒相當激動，在球場發出怒吼，王齊麟捶著地板慶...

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

我國網球一姐謝淑薇今天在巴黎奧運網球女雙8強賽遭遇捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Lind...

奧運射箭／射下世界第一！雷千瑩連闖兩關勇闖16強

2012年倫敦奧運開始出征五環殿堂，中華射箭隊女射手「雷母」雷千瑩連4屆站上五環殿堂，女子個人賽闖過首輪後，第二輪強碰反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。