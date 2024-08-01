奧運羽球／男雙4強戰 「麟洋配」邀台僑進場應援

羽球好手李洋與王齊麟明天出征巴黎奧運男子雙打4強戰，王齊麟今天說，地主球迷一定幫對手丹麥組合加油，希望在法國的球迷和台僑們進場相挺，「我們需要一點聲量來對抗。」

被譽為「專為大賽而生」的「麟洋配」稍早在奧林匹克運動會男雙8強戰，以21比14、21比17擊敗泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（KittinupongKedren），踏進4強窄門。

羽球堪稱印尼國球，每年世界羽球聯盟（BWF）舉辦的印尼羽球公開賽成為其他國家參賽選手夢魘。只要對上印尼球員，全場瘋狂且整齊的吼叫加油聲，加上場館設計讓回音特別大，讓印尼賽事有「魔鬼主場」封號。

巴黎奧運的法國球迷也不遑多讓，在新蓋好的愛迪達體育館裡又吼又叫還不時大力踏地製造聲響。

李洋、王齊麟比賽的同時，隔壁場地是地主波波夫（Toma Junior Popov）和馬來西亞好手李梓嘉男子單打賽事，球迷巨大噪音讓李洋與王齊麟也吃不消。

李洋表示，打羽球除用眼睛看，也會用耳朵聽對手瞬間擊球的力道聲音，判斷殺球或放小球，但8強戰「我幾乎什麼聲音都聽不到。」