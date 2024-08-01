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奧運桌球／不敵地主聲浪 林昀儒惜敗勒布朗無緣4強

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
林昀儒止步於8強。記者季相儒／攝影
林昀儒止步於8強。記者季相儒／攝影

巴黎奧運男子桌球單打賽事，我國好手林昀儒今天在8強賽強碰地主名將小勒布朗（Felix Lebrun），儘管對手占有主場優勢，但林昀儒仍是與對手展開激烈拉鋸，雙方一路苦戰到第7局後，最終林昀儒仍是以7：11、11：7、8：11、11：4、8：11、11：8、6：11敗下陣來，止步於8強

上屆東京奧運在男單闖進到4強賽的林昀儒，今年再戰巴黎奧運表現依舊亮眼，在前兩輪曬都以直落四擊敗對手後，今天的8強則是面對本屆最大考驗，遭遇年僅17歲的地主名將小勒布朗。

而今天林昀儒與小勒布朗之戰也吸引大批法國球迷進場觀戰，讓林昀儒的處境變得更為嚴苛，首局具有地主優勢的勒布朗也以11：7先下一城，不過林昀儒第二局馬上以11：7扳平戰局，不甘示弱。

第3、4局兩人再度各下1局，戰成2：2平手，關鍵第5局林昀儒開局雖然一度領先，但隨後卻遭到勒布朗逆轉，以11：8拿下，率先取得局數3：2聽牌。

不過林昀儒面對龐大壓力不僅沒有怯場，反而在第6局打出5：1開局攻勢，儘管勒布朗隨後將比分咬近，但林昀儒仍是頂住壓力，以11：8再度將戰局扳平，將比賽帶入第7局。

決勝局勒布朗打出7：0開局攻勢，並以10：3率先取得7個賽末點，儘管林昀儒成功化解前3個，但最終仍是以6：11敗下陣來，止步於8強。

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