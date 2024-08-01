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奧運射箭／射下世界第一！雷千瑩連闖兩關勇闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷千瑩。 路透
雷千瑩。 路透

2012年倫敦奧運開始出征五環殿堂，中華射箭隊女射手「雷母」雷千瑩連4屆站上五環殿堂，女子個人賽闖過首輪後，第二輪強碰反曲弓世界排名第一的美國20歲好手考夫霍爾德（Casey Kaufhold），世界排名36的雷千瑩靠第五回合完美的30分表現，以積點7：3力退強敵，闖進16強。

雷千瑩巴黎奧運3個項目都參賽，女團止步8強後在女子個人賽上陣，首輪面對哥倫比亞38歲資深女將馬丁尼茲（Ana Maria Rendon Martinez）以7：1順利過關，成為第一位晉級的我國女射手。休息不到1小時再上陣，雷千瑩第一局靠考夫霍爾德第一枝8分箭小亂流，以28：26先下一城，取得點數2：0領先。

第二局考夫霍爾德第一枝又是8分箭，讓穩定發揮的雷千瑩以28：27再下一城。

第三局兩名女將都以10分箭開局，但雷千瑩第二箭出現8分箭，以27：29讓出。

第四局兩人同以27：27戰平；不過雷千瑩決勝第五局直接射下30分，以30：27射下對手，自己都露出開心笑容。

「雷母」連過兩關，16強可能碰上第13種子的南韓選手全勳英；她還有混雙賽事，明天下午將和戴宇軒搭檔爭取獎牌，不過首輪就要強碰南韓強敵。

雷千瑩個人賽上場之前，19歲小將李彩綺止步首輪，女子個人賽最晚登場的邱意晴台灣時間今晚10點09分將碰日本野田紗月。

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