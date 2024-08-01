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巴黎奧運／體育署設膳食公寓廣受好評 選手、教練搶PO美食照

中央社／ 巴黎1日電
射箭女團在完成排名賽賽程後也到膳食公寓用餐。記者劉肇育／攝影 劉肇育
射箭女團在完成排名賽賽程後也到膳食公寓用餐。記者劉肇育／攝影 劉肇育

體育署和國訓中心合作在今年巴黎奧運設立中繼站，其中負責供應台灣家鄉味的膳食中心廣受選手好評，不少選手、教練都在個人社群平台PO照片，看得出來相當滿意。

根據膳食公寓統計，從開幕之後到今天，已經出餐約750份，有送到比賽場地也有送到訓練場地，或者選手村等地，點餐熱門前3名是牛肉麵、豬丼飯、肉燥飯，不過小籠包是近期選手的新寵。

桌球教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，能在法國吃到小籠包真的太棒了，儘管選手村也有提供餐點，但畢竟飲食習慣還是不太一樣，能吃到台灣美食對於選手也是很大幫助。

射箭隊的賽事通常都是從早到晚，他們午餐也幾乎都是靠膳食公寓外送餐點才能解決。男子射箭隊選手林子翔就說，真的很方便，中午休息時間就可以吃到台灣牛肉麵、炒飯等等，別的國家都會投以羨慕眼光。

「麟洋配」之一的王齊麟則笑說：「我的食量比較大一點，但每次點餐都能吃得到很多美食，這對選手來說真的太重要，比賽之於的休息、飲食也是不可或缺的一環。」

體育署長鄭世忠強調，「飲食這件事情對我們選手來說是非常重要的基本需求，體育署從2018年亞運起就帶著廚師前往主辦城市為選手準備餐食。這次更帶了8名廚師到巴黎，料理原汁原味的台灣美味，就是擔心歐洲飲食文化會造成選手的不適應，要做選手的最佳後盾。」

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