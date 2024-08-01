奧運桌球／8強將戰林昀儒 法國17歲新星：不去想對手

法國17歲新星「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun）在巴黎奧運桌球男單16強打敗德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），成為我國一哥林昀儒8強賽對手，勒布朗受訪時直言，「專注8強賽，不去想對手。」

勒布朗前3局都拿下，卻被奧恰洛夫連追3盤，所幸決勝第7局穩住陣腳，以11：7拿下。勒布朗賽後坦言，「從3：0到3：3壓力很大，但我知道只要關鍵時刻控制好，就能挺進。」

勒布朗是本屆第3種子，以直拍方式征戰桌壇，林昀儒曾與他對決3次，只在2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽和今年世團賽都直落三輸球。

兩人將在今晚9點交手，爭取4強門票，當被問到將面對林昀儒時，勒布朗表示，「我只專注備戰8強，不去想對手。」