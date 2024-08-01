巴黎奧運／國手全心付出卻被網友酸 「鼓勵比謾罵重要」

當柔道名將楊勇緯在巴黎奧運止步八強、淚灑現場時，應該罵他「楊緯」嗎？巴黎奧運讓許多沒有關心運動的民眾開始關注國手比賽，只是勝負乃兵家常事，各國選手都盡全力表現下，台灣健將未必能場場奪勝，但近來卻有民眾對國手進行無端謾罵。選手在訓練與比賽已承受極大壓力，需要的並非無端批評，而是國人的體諒與鼓勵。

楊勇緯止步8強遭酸

巴黎奧運近日熱烈開打，我國共60位選手參加16項運動賽事，包括羽球天后戴資穎的奧運最後一舞、桌球好手林昀儒、鄭怡靜挑戰單打與混雙，拳擊還有黃筱雯、林郁婷等人出賽，另外，東京奧運柔道銀牌楊勇緯、舉重天后郭婞淳、台灣蝶王王冠閎與羽球好手李洋、王齊麟與周天成都是台灣備受期待的好手。

只是楊勇緯在巴黎奧運男子60公斤級賽事的敗部復活賽，敗給宿敵日本選手永山龍樹而止步8強，卻有知名編劇在社群軟體酸他是「楊緯」，引發許多民眾不滿，批評該編劇惡劣、低級，並揚言抵制，雖然該編劇已經表達歉意，但說出去的話早已造成影響、覆水難收。

選手壓力難以想像

楊勇緯也在淘汰後3天首度在臉書發文說，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有能做的一切準備，能夠全力在場上戰鬥是最幸福的事。他說，賽前賽後看到很多溫暖鼓舞的訊息，讓他很感動。可見，選手雖在賽場認真比賽，但對於場外的言論都是知情的，無形之間心情也會受影響。

奧運是全世界運動員的最高殿堂，各國選手為了爭取獎牌都是精銳盡出，也都拿出最好的實力與狀態，面對最強大的競爭壓力下，選手有時還要承受民族主義的情緒，甚至受到網民無端嘲諷，對國家與選手來說都沒有必要，尤其選手在場上的煎熬並非你我所能想像。

名將在奧運未必冠軍

世界網球名將費德勒一生拿了20個大滿貫冠軍，奧運單打也只有拿下銀牌，但這並不會否定掉費德勒的成就。選手在每場比賽，其實都是與自我的對抗，尤其是在高競爭強度的奧運賽場上，勝負在所難免，若能對代表國家出戰的國手們更多鼓勵，也有助選手繼續奮戰，甚至發揮超常的實力，何樂不為？

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