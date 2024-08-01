奧運羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

我國羽球一姊戴資穎昨天在巴黎奧運分組賽，不敵好友依瑟儂無緣晉級，最後一舞畫下句點。小戴好友網紅「Rice＆Shine」也在社群網站上透露與小戴對話，感動無數網友。

網紅「Rice＆Shine」IG擁有77萬追蹤，由「Yun」周筠、「Dzingai」金該和4個孩子組成。日前他們前往巴黎奧運現場為戴資穎加油，小戴也在分組賽時與他們合照，表示很開心與他見面。

昨天戴資穎輸球後，Rice＆Shine在社群發文透露兩人互動，「剛剛妳（小戴）抱著我說：『其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。』」

Rice＆Shine認為，「我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代。」戴資穎本人也在貼文留言區感謝他們一家六口。