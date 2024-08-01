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奧運羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
我國羽球一姊戴資穎昨天在巴黎奧運女單分組賽，不敵泰國好友依瑟儂，奧運最後一舞畫下句點。她在IG發長文感謝外界支持，「羽壇女F4」也現身留言區鼓勵。
戴資穎在IG感性發文，感謝自己的團隊，表示自己帶傷上陣，甚至自爆一度不能走得坐輪椅，比賽結果是「自己預料中的事」，並感嘆「超人有來，只是我沒能撐過去」。
這則貼文已湧入50多萬網友按讚，留言數破1.5萬則，其中南韓球后安洗瑩寫道，「妳的精神讓我印象深刻」。中國大陸好手陳雨菲也表示，「還想再說一次，妳真的很棒。」
泰國好友依瑟儂則在IG發限時動態感性表示，「妳一直是我的鏡子，希望妳可以早日康復，希望可以在世界其它地方再遇見妳」，並附上兩人相擁合照。
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