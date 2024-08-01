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Live／麟洋配默契十足 壓制泰國組合首局21:14拿下

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Live／麟洋配默契十足 壓制泰國組合首局21:14拿下

聯合新聞網／ 文字直播
李洋(左)與王齊麟。 路透
李洋(左)與王齊麟。 路透

【賽況報導】

第一局：李洋／王齊麟 21：14 宗國／吉丁努蓮

麟洋配一開局就拉出4：0，保持領先優勢，一度拉至7：2，率先攻下11分，以11：5取得領先。後半段繼續保有領先，對手一度追趕比數接近至15：10，但麟洋穩住陣腳，趁勢以21：14奪下首局。

第二局：李洋／王齊麟 ： 宗國／吉丁努蓮

【賽前報導】

爭取衛冕奧運金牌的羽球男雙李洋／王齊麟，於昨天以分組第一晉級之後，今天展開8強淘汰賽，面對是泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）；「麟洋配」過去對決5連勝，而且每一戰都是連贏兩局勝出，如果沒有意外，晉級4強的機會應該很高。

李洋／王齊麟兩人目前世界男雙排名11，對手則是世界排名23，雙方最近一次交手是在今年亞錦賽，麟洋配以21：11、21：14直落二在第二輪獲勝，雙方年紀也均差不多在28歲左右。麟洋配是第二度參加奧運，上屆是金牌得主。

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