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奧運羽球／戴資穎最終戰收視率出爐！121萬人觀看全台第一
我國羽球一姊戴資穎昨天在巴黎奧運分組賽，不敵泰國好友依瑟儂，賽後落淚讓全台球迷相當心疼。如今收視率出爐，球賽開打後收視飆高至3.92，該時段平均有3.14，是全台第一。
華視轉播戴資穎賽事，吸引約121.8萬4歲以上觀眾。不過「2024巴黎奧運看華視」平均收視2.18，輸給民視八點檔《愛的榮耀》2.89。
今年是戴資穎征戰奧運最後一舞，她強忍膝蓋傷勢力拚，最終仍不敵泰國好友依瑟儂。賽後她與依瑟儂相擁，忍不住落淚，感動無數球迷。
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