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Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下
【賽況報導】
第一局：周天成 21：12 奈良岡功大
首局周天成雖讓對手先得1分，但隨後連得5分，取得一路領先優勢，率先攻下11分，以11：9領先。後半段周天成繼續掌握進攻節奏，拉出15：10，接著18：11，對手難以抵擋，最終21：12拿下第一局勝利。
【賽前報導】
奧運羽球結果分組賽之後，今天展開淘汰賽階段，我國男單好手周天成，將在16強賽面對日本選手奈良岡功大，爭取晉級8強門票，雖23歲的對手目前世界排名第五列奧運第五種子，而34歲周天成則是11名列奧運第12種子，但兩人生涯交手紀錄周天成以兩勝領先。
兩人最近一次交手是在今年5月泰國公開賽，同天成以直落二獲勝，上一次交手則追溯至2022年7月台北公開賽，周天成力戰三局2：1獲勝。周天成過往兩度參加奧運均進軍8強，期待他今天的表現。
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