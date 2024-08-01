奧運羽球／小戴沒關係！文化奧運台灣館簽名牆寫滿對選手祝福

巴黎文化奧運台灣館自7月27日開幕至今不過5天，館內設置的簽名牆被民眾寫滿對選手的祝福，尤其以戴資穎、「麟洋」出現頻率最高。在台灣館表演的藝術家們，也不忘在台上邀請觀眾對台灣隊加油打氣。

台灣館的簽名牆在7月31日時已幾乎被寫滿，除了「台灣加油」、「Taiwan No.1」之外，出現最多的留言是選手的名字，尤其在右下角被畫上一顆大愛心，以亮黃色螢光筆寫下「戴資穎，羽球之后」（Tai TzuYing, Queen of Badminton）的字跡最為醒目。

在台灣館表演的藝術家柯智豪向中央社記者說，今天聽到小戴輸球了，雖然有點難過，但是想跟戴資穎說，「你的每一個瞬間其實已經感動了我們每一個人，讓我們也想要跟你一起努力。沒關係啦！」

柯智豪為音樂人，曾製作過電影「孤味」與電視劇「茶金」的配樂，本次以「三牲獻藝」樂團表演者身分，參與文化奧運台灣館的活動，他曾製作過專輯的「同根生」樂團，也是台灣館的表演團隊之一。

「同根生」樂團為7月31日的節目壓軸，團長楊智博將重要歌詞以台語教學的方式，帶領全場觀眾搞笑複誦，在歡樂的氣氛之間，輕鬆學到台灣文化，如「紅紅」一曲，是關於關公的歌，為慶祝桃園大溪關聖帝君於百年聖誕的作品，歌詞祝福台灣人能風調雨順、國泰民安、沒煩沒惱、健康平安。

其中，歌詞反覆唱著「紅、紅、紅、你最紅」。「同根生」樂團邀請原本四散在台灣館的觀眾，全部一起靠近舞台，簡單教學舞步，當音樂一下，來自各國的觀眾邊跳邊唱出「紅」的台語發音，並在氣氛最高潮時刻，一起對台灣隊大聲喊加油！