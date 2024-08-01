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奧運羽球／「知道這是雙方最終戰」 依瑟儂受訪淚崩：不得不擊倒戴資穎
台灣羽球一姊戴資穎在巴黎奧運分組賽最後一戰輸給泰國「宿敵兼好友」依瑟儂（Ratchanok Intanon），含淚結束最後的奧運之旅。依瑟儂接受《BWF》訪問時坦言「我們彼此都知道，這是雙方對戰的最後一場比賽了，因為小戴在這之後即將退休」。
談到戴資穎的狀況，依瑟儂受訪時亦難掩不住激動的情緒而落淚，她坦言自己必須要在這次的巴黎奧運擊敗她才行，「因為我不知道四年之後，我還能不能再打奧運」。
依瑟儂表示，她們會互相想念對方，因為雙方的球技打法皆類似，「跟她對戰時就好像看到一面鏡子一樣」。比賽結束後，依瑟儂告訴戴資穎，很高興兩人可以一起來到奧運殿堂，「希望小戴之後可以每天變得更好，她也祝我好運」。
對於戴資穎膝蓋的傷勢，依瑟儂知道她為了讓上場時的狀況調整到最佳，在來到奧運之前就已做了大量的物理治療，真的很辛苦。依瑟儂更在IG限時動態以英文寫下「妳總是我的鏡子，祝福妳盡快痊癒，希望很快又能在世界各地見到妳」。
戴資穎則透露，這次是在身體狀況不太佳的情況下，忍痛負傷出賽，她已經盡力了，但明顯可以感覺到依瑟儂雖然打敗了她，但對方因為明白自己的傷勢，心裡好像多少有點愧疚感。
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