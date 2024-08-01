快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／「知道這是雙方最終戰」 依瑟儂受訪淚崩：不得不擊倒戴資穎

聯合新聞網／ 綜合報導
依瑟儂（Ratchanok Intanon）(右)、戴資穎(左)。 法新社
依瑟儂（Ratchanok Intanon）(右)、戴資穎(左)。 法新社

台灣羽球一姊戴資穎在巴黎奧運分組賽最後一戰輸給泰國「宿敵兼好友」依瑟儂（Ratchanok Intanon），含淚結束最後的奧運之旅。依瑟儂接受《BWF》訪問時坦言「我們彼此都知道，這是雙方對戰的最後一場比賽了，因為小戴在這之後即將退休」。

談到戴資穎的狀況，依瑟儂受訪時亦難掩不住激動的情緒而落淚，她坦言自己必須要在這次的巴黎奧運擊敗她才行，「因為我不知道四年之後，我還能不能再打奧運」。

依瑟儂表示，她們會互相想念對方，因為雙方的球技打法皆類似，「跟她對戰時就好像看到一面鏡子一樣」。比賽結束後，依瑟儂告訴戴資穎，很高興兩人可以一起來到奧運殿堂，「希望小戴之後可以每天變得更好，她也祝我好運」。

對於戴資穎膝蓋的傷勢，依瑟儂知道她為了讓上場時的狀況調整到最佳，在來到奧運之前就已做了大量的物理治療，真的很辛苦。依瑟儂更在IG限時動態以英文寫下「妳總是我的鏡子，祝福妳盡快痊癒，希望很快又能在世界各地見到妳」。

戴資穎則透露，這次是在身體狀況不太佳的情況下，忍痛負傷出賽，她已經盡力了，但明顯可以感覺到依瑟儂雖然打敗了她，但對方因為明白自己的傷勢，心裡好像多少有點愧疚感。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊1日賽程／謝淑薇再拚網壇新紀錄 麟洋配力拚4強門票
▪ 羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福
▪ 羽球／「輸球標題都想了」 麟洋配在台灣歡呼聲中晉級
▪ 拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 依瑟儂 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

延伸閱讀

奧運羽球／「我知道做不到」 戴資穎結束最後一舞哭成淚人兒 

奧運羽球／與依瑟儂相擁而泣 戴資穎：她知我狀態不好

奧運圖輯／戴資穎遭直落二不敵依瑟儂 無緣晉級結束最後一舞

奧運羽球／帶傷奮戰不敵好友依瑟儂 戴資穎抱憾結束最後一舞

相關新聞

奧運羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...

巴黎奧運前的膝傷未癒，我國「一姊」戴資穎備戰期間又出現新傷勢，她雖低調沒透露，但場上跑動明顯受影響，直到昨天分組最終戰落...

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

台灣羽球一姐戴資穎在巴黎奧運中不幸落敗，父親戴楠凱今天在高雄受訪表示，女兒身上有傷，能跑步就已經是奇蹟，賽前壓力很大，大...

奧運羽球／ 能比賽已很感激 小戴感性發文：超人有來，只是我沒撐過去

2024巴黎奧運羽球女子單打小組賽最後一戰，戴資穎不敵泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），以19：21、15：21的分數為自己的奧運征途寫下句點，賽後兩位好友緊緊相擁，感動無數球迷。

中華隊1日賽程 麟洋配搶4強門票 謝淑薇女雙再拚網壇新紀錄

中華拳擊隊女將吳詩儀昨天在60公斤級晉級4強，確定至少銅牌起跳，也是整個代表團首面獎牌，網球女雙謝淑薇／曹家宜、羽球男雙...

奧運羽球／「知道這是雙方最終戰」 依瑟儂受訪淚崩：不得不擊倒戴資穎

台灣羽球一姊戴資穎在巴黎奧運分組賽最後一戰輸給泰國「宿敵兼好友」依瑟儂（Ratchanok Intanon），含淚結束最後的奧運之旅…

奧運拳擊／黃筱雯被踩腳 盼網友勿謾罵對手：接受失敗才是贏家

台灣女子拳擊好手黃筱雯日前在巴黎奧運54公斤級16強賽，與保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova）拚戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。