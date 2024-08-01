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巴黎奧運／諷國手「低級失誤」 呂秋遠反擊酸民：不然你來？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中華隊在巴黎奧運開幕式的出場畫面。 歐新社
圖為中華隊在巴黎奧運開幕式的出場畫面。 歐新社

2024巴黎奧運如火如荼的進行，中華隊合計60位選手、39位教練前往與各國好手爭取榮耀。每回國際賽事，網路上總會出現攻擊表現不佳選手的言論，對此網紅律師呂秋遠臉書發文，諷酸民「奧運真是一面照妖鏡，把這些人的嘴臉都暴露出來」、「不然，你來」。

呂秋遠昨（31）日於臉書貼出與網球天后謝淑薇的合照，強調「能到奧運這個場所來比賽，都已經是全世界體壇的菁英」，並以「61歲還能上桌球場的倪夏蓮、14歲就拿到滑板金牌街式賽的吉澤戀、懷孕七個月還上場的軍刀選手哈費茲」等選手為例，指出這些人不是天才就是經過苛刻訓練才能達到如今的高度，不能理解為什麼酸民要在背後敲鍵盤「低級失誤也會出現？」、「沒救了，中華隊就是這麼爛」等言論，令他感到相當難過。

呂秋遠接著提到「運動精神還是很重要」、「我們能做的就是給予支持與鼓勵」，也在文章末寫上「淑薇加油！」等，吸引大批網友留言按讚，紛紛為國手加油，「台上一分鐘，台下十年功」、「每個努力過程都值得讚許，不管最後是否如意！」、「任何運動選手都不需要為了輸而道歉！因為能站上奧運殿堂就已經是最棒的了」、「選手們付出的努力不是我們能想像的」、「真的有本事你來」。

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2024巴黎奧運 呂秋遠 巴黎奧運中華隊 網路攻擊

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