聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運柔道／楊勇緯沉澱3天發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事
台灣「柔道男神」楊勇緯28日在巴黎奧運8強賽不敵哈薩克好手斯梅托夫，落入敗部賽後又碰上「天敵」日本永山龍樹，最終止步於敗部復活賽首輪，無緣銅牌戰，他賽後心情難過離場只留下「平復一下、不好意思」婉拒接受採訪，冷靜三天後，今（1日）上午終於在臉書發聲。
楊勇緯說，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是最幸福的事，謝謝大家給他空間和時間沈澱自己的心情，賽前賽後看到很多溫暖且也有力量的訊息，很感動，謝謝大家總是支持、陪伴，他知道大家永遠都在。
他也要謝謝團隊，朝夕相處互相成長，感觸真的很深，努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓他明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖。
另外，家人一直是他最強大的後盾，無論成敗永遠無條件支持、鼓勵、心疼他，但其實他一直想跟家人說別擔心，因為他帶著那份初心，所以絕對撐得住。
最後他也表示，「雖然飛的累，但我也飛的很快樂」。他說初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，他永遠不會忘記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言