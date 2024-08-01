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奧運柔道／楊勇緯無緣8強 心情沉澱三天後發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事

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奧運柔道／楊勇緯沉澱3天發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運柔道男子60公斤級敗部復活賽，楊勇緯（左）落敗無緣獎牌。(記者季相儒／攝影)
巴黎奧運柔道男子60公斤級敗部復活賽，楊勇緯（左）落敗無緣獎牌。(記者季相儒／攝影)

台灣「柔道男神」楊勇緯28日在巴黎奧運8強賽不敵哈薩克好手斯梅托夫，落入敗部賽後又碰上「天敵」日本永山龍樹，最終止步於敗部復活賽首輪，無緣銅牌戰，他賽後心情難過離場只留下「平復一下、不好意思」婉拒接受採訪，冷靜三天後，今（1日）上午終於在臉書發聲

楊勇緯說，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是最幸福的事，謝謝大家給他空間和時間沈澱自己的心情，賽前賽後看到很多溫暖且也有力量的訊息，很感動，謝謝大家總是支持、陪伴，他知道大家永遠都在。

他也要謝謝團隊，朝夕相處互相成長，感觸真的很深，努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓他明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖。

另外，家人一直是他最強大的後盾，無論成敗永遠無條件支持、鼓勵、心疼他，但其實他一直想跟家人說別擔心，因為他帶著那份初心，所以絕對撐得住。

最後他也表示，「雖然飛的累，但我也飛的很快樂」。他說初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，他永遠不會忘記。

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