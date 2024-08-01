快訊

奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福

奧運拳擊／中華隊獎牌開張！吳詩儀家中麵店湧入網友刷好評：5星給詩儀

報復哈瑪斯首腦遇刺！傳伊朗最高領袖下令「直接襲擊」以色列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎賽後與依瑟儂相擁而泣。 記者季相儒／攝影
戴資穎賽後與依瑟儂相擁而泣。 記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運羽球女子單打小組賽最後一戰，戴資穎不敵泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），以19：21、15：21的分數為自己的奧運征途寫下句點，賽後兩位好友緊緊相擁，感動無數球迷。

戴資穎賽後在IG感性發文，感謝自己的團隊，表示自己帶傷上陣，比賽的結果是「自己預料中的事」，並感嘆「超人有來，只是我沒能撐過去」。IG全文如下：

首先想先謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵🙏🏻

淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事…

這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。

我很感謝林醫師和我的團隊，以及所有幫助我的人🙏🏻每天積極的幫我恢復和治療，在我來到法國的時候，我還沒有辦法正常的跑動，我很擔心自己沒辦法比賽，最終最終我趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以我很開心再次在場上跑動的感覺。

也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。

這幾個月以來我一直沒能擁有正常的訓練，我也知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。

看來超人有來，只是我沒能撐過去。

謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。

接下來還有很多比賽項目正在進行，男雙和男單也都順利晉級，大家一起為中華隊加油打氣！！！

原諒我沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓我休息幾天。

生涯與戴資穎對戰36場的「宿敵兼好友」依瑟儂，賽後也在IG限動發文，提到希望小戴就像是「自己的鏡子」，希望她傷勢迅速恢復，並且能繼續活躍在世界舞台上。

依瑟儂賽後在IG限動發文，希望戴資穎傷勢迅速恢復。圖／擷自IG
依瑟儂賽後在IG限動發文，希望戴資穎傷勢迅速恢復。圖／擷自IG

戴資穎與依瑟儂賽後都紅了眼眶。 法新社
戴資穎與依瑟儂賽後都紅了眼眶。 法新社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊1日賽程／謝淑薇再拚網壇新紀錄 麟洋配力拚4強門票
▪ 羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福
▪ 羽球／「輸球標題都想了」 麟洋配在台灣歡呼聲中晉級
▪ 拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 依瑟儂 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

延伸閱讀

奧運羽球／「我知道做不到」 戴資穎結束最後一舞哭成淚人兒 

Live／不敵好友依瑟儂 戴資穎最後一舞賽抱憾出局

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

中華隊31日賽程看這裡 羽球三雄贏球就晉級 吳詩儀力拚我首牌

相關新聞

奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福

2024巴黎奧運羽球女子單打小組賽最後一戰，戴資穎不敵泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），以19：21、15：21的分數為自己的奧運征途寫下句點，賽後兩位好友緊緊相擁，感動無數球迷。

奧運拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳

中華代表團確定有第1面獎牌了，吳詩儀今天在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria...

奧運拳擊／中華隊獎牌開張！吳詩儀家中麵店湧入網友刷好評：5星給詩儀

隨著巴黎奧運持續進行中，台灣選手吳詩儀在拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose...

奧運羽球／帶傷奮戰不敵好友依瑟儂 戴資穎抱憾結束最後一舞

我國羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8...

奧運羽球／「我知道做不到」 戴資穎結束最後一舞哭成淚人兒 

「雖然大家都跟我說妳可以，但我知道自己做不到。」我國羽球一姊戴資穎昨晚在巴黎奧運分組賽最後一戰迎戰好友依瑟儂，儘管傷勢問...

奧運拳擊／「吳琴戰隊」奪牌了！教頭柯文明：相信吳詩儀能往決賽走

東京奧運16強止步後曾遇低潮，我國拳擊女將吳詩儀在巴黎奧運展現更進化的自己，她在女子60公斤級8強賽以4：1擊退厄瓜多選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。