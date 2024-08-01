奧運羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福
2024巴黎奧運羽球女子單打小組賽最後一戰，戴資穎不敵泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），以19：21、15：21的分數為自己的奧運征途寫下句點，賽後兩位好友緊緊相擁，感動無數球迷。
戴資穎賽後在IG感性發文，感謝自己的團隊，表示自己帶傷上陣，比賽的結果是「自己預料中的事」，並感嘆「超人有來，只是我沒能撐過去」。IG全文如下：
首先想先謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵🙏🏻
淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事…
這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。
我很感謝林醫師和我的團隊，以及所有幫助我的人🙏🏻每天積極的幫我恢復和治療，在我來到法國的時候，我還沒有辦法正常的跑動，我很擔心自己沒辦法比賽，最終最終我趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以我很開心再次在場上跑動的感覺。
也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。
這幾個月以來我一直沒能擁有正常的訓練，我也知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。
看來超人有來，只是我沒能撐過去。
謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。
接下來還有很多比賽項目正在進行，男雙和男單也都順利晉級，大家一起為中華隊加油打氣！！！
原諒我沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓我休息幾天。
生涯與戴資穎對戰36場的「宿敵兼好友」依瑟儂，賽後也在IG限動發文，提到希望小戴就像是「自己的鏡子」，希望她傷勢迅速恢復，並且能繼續活躍在世界舞台上。
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