快訊

抄網站、斷金流、查買家 「創意私房」搜捕449人…包含軍警教公務員

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

奧運桌球／首次奧運止步16強 小將高承睿落淚記取教訓

巴黎奧運／謝淑薇再拚網壇新紀錄 衛冕軍麟洋配力拚4強門票

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
謝淑薇（左）搭擋曹家宜女雙晉級8強，將挑戰我國網壇在奧運新紀錄。 特派記者季相儒／攝影
謝淑薇（左）搭擋曹家宜女雙晉級8強，將挑戰我國網壇在奧運新紀錄。 特派記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將吳詩儀昨天在60公斤級晉級4強，確定至少銅牌起跳，也是整個代表團首面獎牌，網球女雙謝淑薇／曹家宜、羽球男雙李洋／王齊麟、桌球男單林昀儒和女單鄭怡靜，今天都要爭取4強門票，謝淑薇／曹家宜只要獲勝，將寫下中華網球隊史上首次奧運4強紀錄。

搭擋20歲小將曹家宜，前一輪因對手棄賽，直接獲得8強門票，謝淑薇追平個人在奧運最佳紀錄，兩人今天將對決捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），挑戰我國網壇在奧運新紀錄。

衛冕奧運金牌的李洋／王齊麟，在男雙D組4連勝排名第1，8強賽對手是泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）；「麟洋配」過去對決5連勝，而且每一戰都是連贏兩局勝出，如果沒有意外，晉級4強的機會應該很高。

「小林同學」林昀儒在16強賽直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko Jorgic），奪下8強門票，今天面對17歲法國好手小勒布朗（Felix Lebrun）爭取4強，將在爆滿球迷前出賽，一面倒為地主球員加油，小林客場壓力不小。

鄭怡靜前一輪同樣直落4擊敗波蘭選手巴約爾（Natalia Bajor），追平個人在奧運最佳紀錄，今天對決世界球后孫穎莎，勢必面臨苦戰。

今天其他賽事，周天成將在羽球男單16強賽對決日本選手奈良岡功大，3名射箭女將李彩綺、雷千瑩、邱意晴都在個人64強淘汰賽出場，陳念琴也要在拳擊女子66公斤級16強亮相，高球潘政琮、俞俊安進行男子組個人賽首輪賽事。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／帶傷拚到最後 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞
▪ 羽球／「輸球標題都想了」 麟洋配在台灣歡呼聲中晉級
▪ 桌球／日本名將預言球拍斷不會贏！球王王楚欽真的爆冷出局
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運羽球／「麟洋配」晉級8強 王齊麟感謝李洋神Carry

奧運羽球／王齊麟李洋對戰中國組合 央視未轉播

奧運網球／不戰而勝平個人紀錄沒想法 謝淑薇不怕巴黎酷熱

奧運網球／因謝淑薇才能打奧運 曹家宜首次參賽很亢奮

相關新聞

奧運拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳

中華代表團確定有第1面獎牌了，吳詩儀今天在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria...

奧運羽球／帶傷奮戰不敵好友依瑟儂 戴資穎抱憾結束最後一舞

我國羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8...

奧運羽球／「我知道做不到」 戴資穎結束最後一舞哭成淚人兒 

「雖然大家都跟我說妳可以，但我知道自己做不到。」我國羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰迎戰好友依瑟儂，儘管傷勢問...

奧運拳擊／「吳琴戰隊」奪牌了！教頭柯文明：相信吳詩儀能往決賽走

東京奧運16強止步後曾遇低潮，我國拳擊女將吳詩儀在巴黎奧運展現更進化的自己，她在女子60公斤級8強賽以4：1擊退厄瓜多選...

奧運桌球／首次奧運止步16強 小將高承睿落淚記取教訓

我國19歲桌球小將高承睿，今天在巴黎奧運桌球男單16強遭遇第19種子的丹麥好手摩賈德（Truls Moregard），最...

奧運桌球／直落4勇闖8強 林昀儒下戰碰地主17歲天才好手

混雙沒能複製東京奧運奪牌成績，「小林同學」林昀儒挑戰男單突破，今天16強他以直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。