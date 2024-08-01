巴黎奧運／謝淑薇再拚網壇新紀錄 衛冕軍麟洋配力拚4強門票

中華拳擊隊女將吳詩儀昨天在60公斤級晉級4強，確定至少銅牌起跳，也是整個代表團首面獎牌，網球女雙謝淑薇／曹家宜、羽球男雙李洋／王齊麟、桌球男單林昀儒和女單鄭怡靜，今天都要爭取4強門票，謝淑薇／曹家宜只要獲勝，將寫下中華網球隊史上首次奧運4強紀錄。

搭擋20歲小將曹家宜，前一輪因對手棄賽，直接獲得8強門票，謝淑薇追平個人在奧運最佳紀錄，兩人今天將對決捷克組合穆霍娃（Karolina Muchova）／諾斯科娃（Linda Noskova），挑戰我國網壇在奧運新紀錄。

衛冕奧運金牌的李洋／王齊麟，在男雙D組4連勝排名第1，8強賽對手是泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）；「麟洋配」過去對決5連勝，而且每一戰都是連贏兩局勝出，如果沒有意外，晉級4強的機會應該很高。

「小林同學」林昀儒在16強賽直落4橫掃斯洛維尼亞對手約基奇（Darko Jorgic），奪下8強門票，今天面對17歲法國好手小勒布朗（Felix Lebrun）爭取4強，將在爆滿球迷前出賽，一面倒為地主球員加油，小林客場壓力不小。

鄭怡靜前一輪同樣直落4擊敗波蘭選手巴約爾（Natalia Bajor），追平個人在奧運最佳紀錄，今天對決世界球后孫穎莎，勢必面臨苦戰。

今天其他賽事，周天成將在羽球男單16強賽對決日本選手奈良岡功大，3名射箭女將李彩綺、雷千瑩、邱意晴都在個人64強淘汰賽出場，陳念琴也要在拳擊女子66公斤級16強亮相，高球潘政琮、俞俊安進行男子組個人賽首輪賽事。