奧運桌球／首次奧運止步8強 小將高承睿落淚記取教訓

我國19歲桌球小將高承睿，今天在巴黎奧運桌球男單16強遭遇第19種子的丹麥好手摩賈德（Truls Moregard），最終以16：14、11：13、8：11、10：12、6：11敗下陣來，無緣8強。

首度參加奧運會的高承睿，是今年桌球代表隊中年紀最輕的選手，不過今年他在排名上擠下師父莊智淵，取得與林昀儒一同出戰單打賽事的機會，而莊智淵今年也坐上指導席，成為高承睿在奧運場邊的最強後援。

在男單前兩輪賽事都以4：1取勝後，高承睿原被認為將會在16強賽遭遇中國大陸球王王楚欽，不過王楚欽卻在32強賽爆冷敗給22歲的摩賈德，面對實力更為接近的摩賈德，高承睿在首局與對手展開激烈拉鋸，雙方一路拚戰到14：14後，高承睿才打破平衡連拿2分，以16：14先下一城。

接下來2局摩賈德也展開反擊，在開局都落後的情況下，以13：11、11：8連拿2局逆轉，第4局雙方一路拚戰到10：10後，高承睿卻連續出現失誤，以10：12讓對手搶先聽牌，第5局摩賈德在現場球迷的支持聲下，最終也以11：6取勝，搶下8強門票。

對於開局打出不錯氣勢，但最終卻遭到逆轉，高承瑞賽後也紅著眼框說：「覺得第1局拿下後，對自己氣勢上特別好，第3局也是領先的，原本有機會把局數取得3：0，沒想到後面被對手扭轉過來，在場上打得就更加困難。」

談到第一次的奧運洗禮，高承睿坦言對於自己是個突破機會，也知道有些事情不是想就能得到，「我會記取這個教訓，感覺是有機會贏的，在場上的經驗還不是特別好，在比分被逆轉後，戰術上也變得更亂一些。」