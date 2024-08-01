奧運拳擊／吳詩儀3日將對決大陸楊文璐 復仇成功就進金牌戰

巴黎奧運開幕第6天，中華拳擊隊女將吳詩儀在60公斤級晉級4強，確定至少拿下一面銅牌，台灣時間3日晚上11點38分進行4強賽，將和大陸好手楊文璐交手，只要獲勝就可升級獎牌成色。

奧運拳擊賽女子組賽事從2012年倫敦奧運起登場，中華隊首面獎牌是3年前東京奧運，黃筱雯奪下歷史性銅牌，吳詩儀當時止步16強，本屆賽事至少已有銅牌，也是中華代表團首面獎牌。

楊文璐曾在2016年世界女子拳擊錦標賽奪金、2019年亞洲錦標賽封后，也是去年杭州亞運女子金牌得主，吳詩儀就是在4強賽對決失利，最後獲得銅牌，這次奧運有復仇機會。