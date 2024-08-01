奧運拳擊／拚獎牌成色升級 吳詩儀：非結束是另一個開始

台灣拳擊好手吳詩儀今天在女子60公斤級8強以4比1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯晉級4強，台灣代表團本屆確定有牌；吳詩儀表示，獎牌成色升級是目標，「這不是結束，是另一個開始。」

吳詩儀在東京奧運時16強止步，去年杭州亞運在4強不敵中國選手楊文璐、奪下銅牌，也確定取得巴黎奧運資格，第2度站上奧運拳擊擂台。

吳詩儀今天在女子60公斤級8強碰上厄瓜多選手帕拉修斯（María José Palacios），第一回合稍微保守在5名裁判中只拿下2個10分，但第2回合扳回一城，拿下5個10分，第3回合拿下2個10分，順利搶勝，因為拳擊沒有銅牌戰，4強就確定至少有銅牌。

我國拳擊好手吳詩儀（藍衣者）今天在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），順利取得4強門票，中華代表團確定有第1面獎牌，至少可以保住銅牌，最終目標當然是奪下金牌。記者季相儒／攝影

吳詩儀今天出場時沒有太多表情，確定搶勝晉級後展露笑顏、難掩興奮，她表示當下沒有想拿不拿牌的問題，就是想要把比賽打好、不想要輸給對方，很開心可以搶下勝利。

吳詩儀也提到，今天比賽盡量發揮平常練習的東西，教練也有幫忙適時微調，「如果說能獲得些什麼，真的是因為背後有很強大的團隊，這一切都讓我覺得很享受比賽的過程。」

台灣代表團今天之前獎牌一直沒有開張，被看好有望奪牌的女子拳擊好手黃筱雯昨天也止步，大家將目光轉到吳詩儀身上，她坦言雖然大家不想給壓力，但無形中多少會有，畢竟也對自己有期待，很感謝大家，也希望大家繼續關注體育和拳擊，後面還有比賽，「這不是結束，是另一個開始。」

吳詩儀晉級4強確定有至少有銅牌，她表示，目標一定是獎牌成色升級，努力的這麼久，就是希望上台拿出最佳表現，「不管最後結果怎麼樣，我都會把這些化為很好的經驗。」