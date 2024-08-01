奧運拳擊／吳詩儀直言就是不想輸 當然想要獎牌升級

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
拳擊女將吳詩儀（右）勝出，確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影
拳擊女將吳詩儀（右）勝出，確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將吳詩儀今天在60公斤級8強賽以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），晉級4強後至少從銅牌起跳，不但是個人第1面奧運獎牌，也是中華代表團在本屆賽事首面獎牌，她說：「很開心！」

吳詩儀第1回合分數落後，接下來兩回合掌握較多攻勢，最後逆轉戰局，我國代表團獎牌確開張。她說：「當下不是想些後面會不會拿獎牌的問題，真的想打好比賽，不想輸給對方。」

拳擊女將吳詩儀（右）確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影
拳擊女將吳詩儀（右）確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影

吳詩儀強調，就是按照平常練習好好發揮，教練也適時微調，「能獲得一些什麼，真的是背後有很強大的團隊，這一切非常享受，享受比賽過程。」

面對奧運這麼大的舞台，吳詩儀表示，無形中會有壓力，畢竟對自己有期待，謝謝大家，也希望大家繼續關注體育，後面還有很多選手，這不是結束，而是另一個開始。

拳擊女將吳詩儀（右），確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影
拳擊女將吳詩儀（右），確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影

吳詩儀賽後被問到獎牌升級的問題，用很肯定的語氣說：「一定的！努力這麼久，上台拿出最佳表現，不管結果如何，會把這些化成很好的經驗繼續下去。」

拳擊女將吳詩儀（右二）勝出，確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影
拳擊女將吳詩儀（右二）勝出，確定在巴黎奧運拿到獎牌。特派記者季相儒／攝影

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