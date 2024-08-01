奧運游泳／第11名亞洲最佳！王冠閎無緣決賽 游出新猷

「蝶王」王冠閎在巴黎奧運男子蝶式二○○公尺登場，在預賽游出一分五十五秒三二晉級後，昨準決賽雖將成績推進到一分五十五秒○七，仍無緣決賽，不過總排名第十一名，創台灣泳將在奧運最高排名，也是今年該項目亞洲參賽選手最佳。

王冠閎先在預賽以總排名第八晉級，隨後出戰準決賽以一分五十五秒○七完賽，未能跨過教練黃智勇預測的晉級決賽門檻一分五十五秒內。

「雖然他叫我不要講，」教練黃智勇賽後透露，王冠閎在第三趟時一度嗆到水，「但好手在競爭時浪本來就會比較大，嗆到之後沒氣也有點累了，這是比較美中不足的地方，不然他的狀況比早上快半秒應該沒問題，這次排名也比上次好，算是安慰。」他也指出，這次成績是亞洲選手中的第一，是值得安慰的地方。

王冠閎表示，從預賽到準決賽的賽前熱身狀況都滿好的，但今年奧運無疑是最難比的一屆，準決賽選手成績幾乎都在一分五十五秒內，「這次沒有達成目標，覺得滿可惜的，下屆再來。」

過去一段時間因為藥檢風波，奧運能否順利出賽一度打上問號，王冠閎也感謝教練、家人、體育署、國訓中心、台師大與中華奧會主席林鴻道對他的支持，「那時候訓練是停擺的，直到確定能參賽後，教練也馬上安排移地訓練，重新整頓心情，這都多虧他們的支持與鼓勵，讓我才能再度站在這邊。」