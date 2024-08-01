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奧運拳擊／拚戰精神獲肯定！甘家葳雖敗猶榮 續拚亞運

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
甘家葳（左）不敵美國好手瓊斯，在男子拳擊七十一公斤級止步十六強。中華奧會／提供
甘家葳（左）不敵美國好手瓊斯，在男子拳擊七十一公斤級止步十六強。中華奧會／提供

中華拳擊隊「阿甘」甘家葳昨天在男子七十一公斤級十六強賽亮相，奧運初體驗以○比五不敵美國好手瓊斯，成為中華隊第三位遭淘汰的選手，他說：「終於踏上奧運舞台，收穫很大、很開心。」

瓊斯是二○二一年世界錦標賽銀牌得主，身材優於甘家葳，中華隊教練劉宗泰坦言對方實力較好，技不如人。

甘家葳力拚三回合落敗，強調帶著自信登上擂台、無所畏懼，這是喜歡自己的地方，第一回合速度跟得上，第二回合被抓到節奏，變成有點猶豫，面對身高較高的選手必須適應。

他表示，從未遇過強度這麼高的選手，場上隨機應變不能有太多遲疑，對方優勢是手臂長，未來必須再進步。

生涯奧運首戰雖落敗，甘家葳賽後帶著自信走向受訪區，看不出太多失落感，他說：「初生之犢不畏虎，保持這種態度揮出每一拳，下個目標放在亞運（二○二六年名古屋）。」

劉宗泰表示，甘家葳拚勁非常好，首次參加奧運拚戰精神值得鼓勵，這對他是一次很好的經驗。

中華隊兩位男選手賴主恩、甘家葳都以種子身分在十六強賽出局，劉宗泰認為，我國有兩名選手參加奧運，比許多亞洲強國還多，已經很不容易，期待他們繼續戰下去。

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