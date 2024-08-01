奧運羽球／麟洋晉級鬆口氣 小戴含淚結束

中華羽球隊昨天在巴黎奧運為晉級門票有一戰定生死的考驗，「麟洋配」王齊麟／李洋面對中國大陸對手上演逆轉勝，在「死亡之組」以四戰全勝、分組第一，強勢挺進八強；單打戰場，周天成從分組出線，挺進十六強淘汰賽，羽球一姊戴資穎直落兩局不敵依瑟儂，含淚結束最後的奧運之旅。「出賽前我就知道自己可能做不到，但這我自己知道就好。」我戴資穎昨天在女單分組賽最後一戰迎戰好友依瑟儂，儘管第一局就已經在撲救球後感到不適，一度在換場時面露痛苦表情，但最終她仍帶著傷痛撐完全場，以十九比廿一、十五比廿一敗下陣來，止步分組賽，結束生涯奧運最後一舞。

戴資穎輸給依瑟儂，賽後哭紅眼。特派記者季相儒／攝影 比賽結束後紅了眼眶的戴資穎，站在場中向前來為她加油的觀眾致意，並且與依瑟儂互相擁抱。談到與伊瑟儂的談話時，戴資穎說：「她知道我狀態不是很好，也覺得打贏我讓她感到很難過，但沒有辦法，沒有那麼長的時間能夠讓我恢復，雖然這是比賽前就知道的狀況，但我希望她能贏到最後。」

對於生涯最後一次奧運之旅就此落幕，戴資穎雖然直言是預料中，但賽後受訪時仍罕見地露出與場上堅強不同的一面，一度哭成淚人兒，「不管是來比賽前還是在活動上，很多人都跟我說妳可以、妳可以拿冠軍，但我知道自己做不到，但這件事我自己知道就好了。」

男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則是在分組賽最後一戰迎戰中國大陸組合劉雨辰／歐烜，在只要贏一局就能晉級八強的情況下，首局卻因為失誤過多讓出，但接來兩局麟洋配美技連發，甚至是獲得球迷滿場高呼「台灣」的支持聲浪，最終也以十七比廿一、廿一比十七、廿四比廿二逆轉勝出，搶下分組龍頭晉級八強，繼續朝衛冕金牌的任務前進。

李洋賽後透露，其實賽前都已經幫媒體想好輸球標題，「史上第一組三勝沒有晉級八強的球隊」，不過在第二局拿下確定奪得八強門票後，兩人也鬆了一口氣，「其實第二局拿下後真的鬆了一口氣，但第三局一上去發現我們兩個表情都鬆掉，真的不行，馬上就提醒要繃緊一點。」