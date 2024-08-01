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奧運網球／謝淑薇、曹家宜 女雙晉8
中華網球隊「一姐」謝淑薇搭檔廿歲小將曹家宜，昨原定在巴黎奧運網球賽女雙第二輪出賽，由於烏克蘭組合退賽，直接晉級八強，謝淑薇也追平個人奧運最佳紀錄；「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴則在卅二強賽不敵三年前東京奧運女雙金牌得主，本屆賽事首戰就出局，詹詠然結束奧運生涯。
烏克蘭女將柯絲堤雅克前一戰在單打纏鬥太久，消耗不少體力，原定和雅絲特蓮絲卡搭配雙打，臨時決定退賽，讓中華隊不戰而勝，獲得八強門票；謝淑薇在二○一二年倫敦奧運搭擋莊佳容打進女雙八強，生涯第二次奧運之旅在巴黎追平紀錄。
她表示，沒什麼想法，不管對手打不打，都會好好準備下一場比賽，再做一些調整；對巴黎酷熱天氣覺得還好，單打比賽一打就是兩、三小時，這種天氣算是輕鬆。
詹家姊妹生涯第三次、也是最後一次在奧運合作，以四比六、○比六不敵捷克組合卡雷茨科娃、絲妮柯娃，詹詠然表示，前十個月還不知能不能打球，覺得很幸運也很幸福，算是美夢成真，結束中華隊任務沒有遺憾。
詹皓晴對姐姐說，別太在乎外界評語，也希望繼續代表中華隊出賽，她說：「很久沒和姐姐搭配，很享受。」
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