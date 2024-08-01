奧運拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳

中華代表團確定有第1面獎牌了，吳詩儀今天在巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修斯（Maria Jose Palacios），順利取得4強門票，至少可以保住銅牌，最終目標當然是奪下金牌。

奧運拳擊賽沒有銅牌戰，只要打進4強，基本就是保底銅牌。

吳詩儀在2019年亞洲錦標賽奪下銀牌、2022年亞錦賽銅牌，東京奧運止步16強，去年杭州亞運獲得銅牌，同時取得巴黎奧運參賽權，即將到手的奧運獎牌將是個人最高榮耀。