奧運羽球／周天成扛起台灣隊長 奧運全勝晉級盼提振士氣

台灣羽球好手周天成今天在巴黎奧運羽球男單預賽最終戰，以直落2輕取香港李卓耀晉級，賽後他舉起招牌右拳、情緒激昂的吶喊，他說：「只是想要提振一下整個代表隊的氣勢。」

上屆東京奧運，台灣代表隊共拿下2金4銀6銅，不過本屆至今獎牌都還沒開胡，周天成今天以預賽分組第1晉級16強後，也用實際行動來振奮一下代表隊的士氣。

周天成在接受媒體訪問時表示，自己有空的時候也會看一下其他項目的比賽，像是柔道、射箭和桌球等，「也知道本屆代表隊似乎比較困難，所以更希望用自己的表現來振作一下。」

周天成指出，知道抽籤分組後，就做了很詳細的備戰規劃，今天的結果證明戰術相當成功，「很感謝滿場的球迷幫忙加油打氣，也剛好今天台灣選手的賽程都排在一起。」

面對接下來16強的挑戰，周天成強調，不論是誰，就是要盡快把狀況調整好，場上的技戰術發揮要跟平常訓練的一樣，「相信不論對手是誰都不會有太大的問題。」