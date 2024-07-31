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奧運羽球／周天成擊敗李卓耀 預賽分組第一晉16強
台灣羽球一哥周天成，今天在奧運羽球男單預賽最終戰，以21比18、21比13擊敗香港的李卓耀，順利以分組第一晉級16強淘汰賽。
現年34歲的周天成對上香港的李卓耀，賽前有著8勝4敗的對戰優勢，而且還是2連勝。今天開賽首局周天成就給足對手壓力，用了22分鐘就以21比18拿下。
第2局周天成刻意提速，多次主動強攻扣殺，打得對手無力招架，技術暫停過後很快就的就拉開比數，順利直落2過關。
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