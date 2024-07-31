奧運羽球／「麟洋配」晉級8強 王齊麟感謝李洋神Carry

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟今天在巴黎奧運預賽最終戰，以2比1的局數擊敗中國劉雨辰、歐烜屹，分組全勝晉級8強。王齊麟笑說：「真的謝謝李洋神Carry。」

台灣組合首局以17比21落敗，看得出來王齊麟表現失誤較多且略顯緊張，過程中李洋不斷上前安慰、鼓勵，第2局2人終於放手一搏，從11比8技術暫停後，分數逐漸拉開，順利收下第2局，也確定晉級8強。

王齊麟賽後受訪時自嘲表示，「第1局就是正常的王齊麟，發接發和低級失誤一堆，還好李洋不斷鼓勵我，叫我要堅持下去，而且還沒有給我臭臉看。」

此時李洋立刻回嘴說：「那是因為我都先轉頭生氣完，才又笑臉對著你。」看得出2人的好交情。

李洋表示，第1局輸了之後，「我就想說，不管能不能晉級，都要抬頭挺胸的打出一場好球，就算被淘汰，我也不想要最後一場比賽是在低氣壓下結束。」

拿下第2局篤定晉級後，第3局李洋和王齊麟都有點過於放鬆，直到比賽後段才上緊發條拿下勝利。李洋透露，「我就一直跟齊麟說，接著就是要打8強了，我們不能過於放鬆，這股氣勢要維持著才行。」

被抽中死亡之組，卻能以全勝晉級，王齊麟表示真的沒有想到，「原本抽完籤真的覺得沒搞頭，但我們就是1場1場打下來，今年感覺特別紮實，至少不用像上屆東京奧運一樣，晉級得靠別人幫忙。」