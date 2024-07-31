奧運羽球／對手挑戰失敗「麟洋配」晉8強 李洋：有3年前即視感

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟，今天在巴黎奧運分組預賽對中國，對手在第2局最後1分挑戰失敗後，「麟洋配」提前確定晉級8強。李洋笑說：「有3年前的即視感。」

3年前的今天在東京奧運，台灣男雙李洋、王齊麟在金牌戰的最後一分，就是靠著中國對手劉雨辰、李俊慧挑戰失敗，留下經典的瞬間畫面，也讓「麟洋配」笑著帶回金牌。

沒想到3年後的本屆巴黎奧運又上演同樣的戲碼，賽前「麟洋配」不論輸贏，只要拿一局就可淘汰中國並且晉級8強，儘管首局以17比21落敗，但第2局壓著對手打，在20比17時對手發球明顯出界，但堅持挑戰。

最後確定挑戰失敗，也讓「麟洋配」提前晉級8強，而中國組合劉雨辰、歐烜屹也確定遭到淘汰，其中劉雨辰連2屆都是挑戰失敗的苦主。

李洋在接受中央社記者訪問時笑說：「真的有即視感，讓我想到3年前的東京奧運，那時候的球也是在我面前出界，今天對方的發球也是在我面前落下，其實都差滿遠的，但對手都堅持要挑戰。」

王齊麟則表示，自己沒有想到那個瞬間，只覺得拿下第2局好像就可以晉級了，「不過我今天狀況不太好，所以想不到這麼多。」