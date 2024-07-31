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奧運羽球／王齊麟李洋對戰中國組合 央視未轉播

中央社／ 上海31日電
巴黎奧運羽球男子雙打今天進行分組賽最後一戰賽事，我國男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋，面對中國大陸劉雨辰／歐烜屹在先丟首局的情況下，最終以17：21、21：17、24：22逆轉搶下分組龍頭晉級到8強賽。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男子雙打今天進行分組賽最後一戰賽事，我國男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋，面對中國大陸劉雨辰／歐烜屹在先丟首局的情況下，最終以17：21、21：17、24：22逆轉搶下分組龍頭晉級到8強賽。記者季相儒／攝影

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋今天在奧運預賽最終戰對上中國組合劉雨辰、歐烜屹，在丟掉第1局後連拿2局逆轉勝，以分組第1晉級8強；中國央視多個頻道皆未轉播這場賽事。

李洋、王齊麟於台北時間31日晚7時55分出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹，中國中央電視台（央視）卻是罕見地沒有直播，央視「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」、「CCTV-16奧林匹克頻道」皆未轉播。

「奇怪了，我的羽毛球男雙呢」、「怎麼只有轉播1號、3號場，還我2號場」，中國社群熱烈討論到底要在哪個頻道才能看到直播。

中國組合劉雨辰（左）/歐烜屹。 新華社
中國組合劉雨辰（左）/歐烜屹。 新華社

有網友痛罵，「要不是不播了，我還不知道原來是對上『獨』呢」、「中國的比賽不給看，只給看其他國家的，這是什麼操作啊」、「不給看，是因為喊了中國加油就不正確了嗎」、「這是啥意思，自家人也不給看」。

中國球迷們對於不能看到直播，只能透過文字轉播知道最新比數表示不滿。「#羽毛球男雙#」關鍵字在王齊麟、李洋勝出後成為中國社群微博熱搜字，一度攀上熱搜榜第28位。

王齊麟、李洋在這場比賽中，先是丟掉第1局，接著連拿下兩局，以17比21、21比17、24比22獲勝，確定以分組第1晉級8強。中國隊在輸掉這場比賽後，劉雨辰、歐烜屹確定未能晉級8強。

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