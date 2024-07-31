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奧運羽球／帶傷奮戰不敵好友依瑟儂 戴資穎抱憾結束最後一舞

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
戴資穎在晉級關鍵戰帶傷出賽不敵依瑟儂，無緣晉級也結束生涯最後一場奧運賽事。記者季相儒／攝影
戴資穎在晉級關鍵戰帶傷出賽不敵依瑟儂，無緣晉級也結束生涯最後一場奧運賽事。記者季相儒／攝影

我國羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，儘管她仍展現運動家精神拚戰到最後一刻，但最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，還結束奧運生涯的最後一戰。

台灣羽球天后戴資穎結束生涯奧運最終章，賽後一度難掩情緒。中央社提供
台灣羽球天后戴資穎結束生涯奧運最終章，賽後一度難掩情緒。中央社提供

將是最後一屆參加奧運的戴資穎，今年巴黎奧運與比利時譚蓮妮、泰國依瑟儂分在同組，兩人在首戰都擊敗譚蓮妮後，今天的交手將由勝方取得8強門票。

羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒
羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒

不過今天開賽戴資穎卻陷入嚴苛挑戰，一度以6：13大幅落後給依瑟儂，不過在經過局中挑戰後，戴資穎也將差距一口氣縮小到13：15，但關鍵時刻卻接連出現失誤，讓依瑟儂再度拉開到4分差距，儘管韌性十足的戴資穎一度追到19：20，但仍是在下一球連續兩次飛撲救球後，遭到依瑟儂的斜角攻擊得分，以19：21先讓出首局。

羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒
羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒

在換場時，戴資穎也一度露出痛苦表情，並由大會醫護人員協助處理右手肘傷勢，第二局開打後戴資穎也忍著不適繼續出賽，開局就被打出1：6攻勢，狀態明顯受到影響，依瑟儂也再將差距持續擴大，儘管戴資穎仍是忍住膝傷疼痛繼續奮戰，但在以9：16落後時，她也一度沮喪的用球拍敲擊地板，難掩失望之情，最終戴資穎也以15：21敗下陣來，結束生涯最後一場奧運之旅。

羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒
羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運分組賽最後一戰遭遇泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在贏球就能晉級8強，輸球就將淘汰的情況下，戴資穎在首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終仍以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。記者季相儒／攝影 季相儒

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