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奧運拳擊／信義鄉鄉親集氣加油 父親讚甘家葳表現滿分

中央社／ 記者蕭博陽南投縣31日電
台灣拳擊好手甘家葳不敵美國對手吞敗，他賽後向上仰望向母親致意，「謝謝媽媽讓我知道世界這麼大」。中央社提供
台灣拳擊好手甘家葳不敵美國對手吞敗，他賽後向上仰望向母親致意，「謝謝媽媽讓我知道世界這麼大」。中央社提供

巴黎奧運拳擊男子71公斤級16強賽，來自南投縣信義鄉的台灣隊選手甘家葳今天最終不敵對手吞敗。甘家葳的父親甘守義說，甘家葳這場比賽表現是滿分，他想跟兒子講「辛苦了」。

信義鄉拳擊國手甘家葳征戰巴黎奧運，今天16強迎戰世錦賽銀牌、美國好手瓊斯（Omari Jones），來自望美村的甘家葳是信義鄉史上首名奧運選手，村民傍晚聚在久美活動中心廣場看轉播，南投縣長許淑華也專程遠赴50多公里到山區部落與村民為甘家葳加油。

甘家葳曾在2019年全國運動會為南投縣奪下拳擊金牌，也曾任東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯陪練員，去年在杭州亞運前儘管經歷母喪，但仍打起精神備戰，最終在亞運拳擊男子71公斤級拿到銀牌及巴黎奧運門票，除靠著亞運一戰成名，更是他首度取得奧運國手資格。

來自南投縣信義鄉的台灣隊選手甘家葳出賽，甘家葳父親甘守義（前右起）、縣長許淑華、鄉長全志堅等人在久美活動中心廣場收看轉播，為甘家葳加油。中央社提供
來自南投縣信義鄉的台灣隊選手甘家葳出賽，甘家葳父親甘守義（前右起）、縣長許淑華、鄉長全志堅等人在久美活動中心廣場收看轉播，為甘家葳加油。中央社提供

南投縣政府、信義鄉公所傍晚在久美活動中心廣場辦理賽事轉播，現場準備烤大豬，許淑華、信義鄉長全志堅、甘家葳親友與百名村民賣力加油。許淑華賽後接受媒體聯訪表示，甘家葳雖然止步16強，但永遠是南投的驕傲，期許甘家葳持續在拳擊運動領域發揮強項。

甘家葳的父親甘守義說，兒子賽前向他說「不要擔心，我會全力以赴」，今天比賽過程，他看得很緊張，他想跟兒子講「辛苦了」，這場比賽表現是滿分；甘家葳阿嬤觀看轉播時，一度緊張地直說「看得心臟好痛」，最後見甘家葳落敗，忍不住落淚紅了眼眶。

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