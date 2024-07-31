奧運射擊／不定向飛靶台灣雙女將淘汰 林怡君：再拚4年

台灣女子射擊好手劉宛渝、林怡君今天在巴黎奧運女子不定向飛靶資格賽，分別排在第25、26名，確定無緣晉級決賽。已經43歲的林怡君強調，絕對不會放棄信念，4年後要再拚一次。

首度參加奧運的劉宛渝，在昨天首日資格賽前3輪表現不差，以71分暫時排在第11名，沒想到今天的後2輪分別僅射下21、20分（滿靶25），最終以總分112分、排名直線下滑到第25名作收。

至於5屆奧運國手的林怡君，昨天首輪射下滿靶的25分，但沒想到接著2輪分別只有21、19分，而今天的最後2輪則繳出21、24分，最終總分110分排在第26名。

林怡君在接受中央社記者訪問時表示，其實就是腦袋的問題，這次有教練隨行，動作一有問題就可以馬上調整，「但中間那3盤，是我來巴黎後的最低分數，平常練習都至少23分以上，所以就是心態上還需要調整。」

林怡君透露，第4輪打完後，「我就已經在跟教練討論，回台灣之後要如何打掉重練，把好的部分留下來，壞的部分都改過。」

射擊生涯獨缺奧運獎牌的林怡君強調，「我不會放棄奧運奪牌的目標，今天失敗就繼續再練4年，沒達到目標之前我都不會放棄我最愛的射擊運動。」

儘管巴黎奧運射擊場地在市郊的沙特魯國家射擊中心，而且選手也無法住在選手村，但對林怡君來說反而是意外的收穫，「其實這裡很安靜、很舒服，就是歐洲的鄉下，我很喜歡這樣的氛圍，只是蟲有點多，一直被咬而已。」