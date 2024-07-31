奧運桌球／林昀儒中場休息突喊「那個教練有點白」 一票人笑翻…內行人曝真相

台灣桌球好手林昀儒在巴黎奧運男單項目晉級16強，有網友觀看轉播時，發現他在對決克羅埃西亞老將加奇尼的比賽中，跟場邊教練反應對方教練有點白，讓不少網友看了都笑翻，但也有內行人解釋原因。

從這名網友在《Threads》分享的片段看到，林昀儒在休息時跟教練說「有沒有外套讓他（對手教練）穿一下，他有點白」，不少網友看了笑翻，「有點好笑，他說對手臉很白嗎？可愛」、「對手的教練臉很白…靠北，你也不看看誰害的，你把對手打成那樣，不白才怪」、「贏了還關心人家臉很白，太可愛」、「太暖了吧」、「他臉白是因為這場被你打得咪咪冒冒的」。

不過有內行人解釋原因，「因為球是白色的，所以教練衣服偏白會影響選手看球的視線，視線重疊到的話球會看不見（選我正解）」、「應該是球是白色的，所以會盡量不要穿白色的衣服」、「他是說叫對面教練外套穿起來，因為是白色的衣服跟球顏色一樣，會影響看球」。

根據「國際桌球總會」國際競賽規則指出，比賽時選手所穿的衣物，包括短袖運動衫、短褲、短裙等，都可以是任何顏色的，但主要顏色應該與比賽用球的顏色有明顯不同，不過短袖運動衫的袖子和領子除外。