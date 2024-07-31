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奧運拳擊／甘家葳從陪練員到站上奧運 吞敗喊話：會再站起來

中央社／ 巴黎31日電
甘家葳期盼捲土重來。 法新社
甘家葳期盼捲土重來。 法新社

拳擊好手甘家葳在巴黎奧運男子71公斤級16強不敵美國的瓊斯，以0比5吞敗止步。上屆是黃筱雯陪練員，今年真正踏上奧運舞台，雖與黃筱雯都被淘汰，但他表示：「我們會再站起來」。

上屆東京奧運女子拳擊好手黃筱雯在51公斤級奪下銅牌，甘家葳是陪練員的身分，去年甘家葳在杭州亞運闖進金牌戰，但因為左眉骨出血、傷勢過重無法續戰，拿下銀牌，今年真正踏上奧運舞台。

甘家葳今天對手是曾拿下世錦賽銀牌的美國隊好手瓊斯（Omari Jones），3個回合幾乎都是居於下風，終場以0比5吞敗止步。

教練劉宗泰表示，對手實力很好，抓策略上不容易，甘家葳今天出拳的時機都被抓到，加上有被重擊到、蠻可惜的，但肯定甘家葳的拚戰精神，「只能說這場比賽真的技不如人，對手無論實力、身高都有優勢」，但還是希望大家多給台灣選手鼓勵。

劉宗泰也解釋，第一回合結束後，有叫甘家葳做兩波攻擊，第一拍先擋住攻勢、再來拉近距離攻擊，但第一拍就被對手抓到，甘家葳也有點亂掉，一旦落後，再想要追上對方，破綻就會變得更大。

甘家葳昨天也有到場看黃筱雯女子54公斤級賽事，甘家葳表示，覺得很可惜，第3回合兩邊其實差不多，就差那一點點，「可能就是那一拳真的誤判」，回去也有安慰黃筱雯，並說：「我們會再站起來。」

巴黎奧運除了甘家葳外，台灣還有63.5公斤級的賴主恩，賴主恩在16強賽不敵哈薩克選手止步，但劉宗泰表示，此次拳擊項目可以有2名男子選手取得資格很難得，比亞州其他拳擊強國菲律賓、中國、日本都多，希望持續有資源支持選手，鼓勵台灣男子拳擊手繼續戰下去。

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