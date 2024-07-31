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Live／羽球女單戴資穎首局陷戰 依瑟儂暫以11：6領先

奧運羽球／3局大戰逆轉大陸組合 麟洋配4勝「奪分組龍頭」晉級8強

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Live／羽球女單戴資穎首局追分功虧一簣 依瑟儂21：19拿下

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎生涯第36次對戰依瑟儂。 美聯社
戴資穎生涯第36次對戰依瑟儂。 美聯社

【各局賽況】

第一局：戴資穎 6：11 依瑟儂

戴資穎面對依瑟儂，首局陷入苦戰，一開始1：3落後，但很快連拿4分，取得6比4領先；依瑟儂還以顏色，連下7分，率先取得11分，以11：6取得領先。

依瑟儂持續領先，小戴終結依瑟儂連奪9分攻勢，但仍無法有效縮小差距，面臨7比15落後；小戴發動反擊連拿6分，追至13比15。依瑟儂穩住陣腳，又拉開4分差；小戴連續追回3分，但依瑟儂率先拿下20分，最終取得這一局勝利。

第二局：戴資穎 XX：XX 依瑟儂

【賽前報導】

依瑟儂可能是生涯最後一次對戰小戴。 路透
依瑟儂可能是生涯最後一次對戰小戴。 路透

泰國羽球一姊依瑟儂生涯第4度進軍奧運，昨天首戰只花34分鐘就直落2獲勝，她賽後還做出NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）「晚安」慶祝動作。談到準備與好友戴資穎交手，她說看見小戴就像看到自己的倒影，兩人球風很相近。

依瑟儂近年狀態下滑，目前名列女單第21，她本季曾在西班牙大師賽奪冠，但在5至6月的泰國公開賽、馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、印尼公開賽都16強出局。不過依瑟儂巴黎奧運首戰看起來狀態絕佳，以21：8、21：8輕取比利時譚蓮妮（Lianne Tan），還模仿柯瑞「晚安」慶祝動作，模樣相當可愛。

今天依瑟儂要和戴資穎爭奪晉級門票，過去35次交手，小戴20勝15敗。依瑟儂向泰國媒體提到，有台灣媒體詢問戴資穎退休話題，她表示看到小戴就像看自己的倒影，兩人打法很相似，但小戴身體素質和速度都優於自己，場上思考方式也勝出。

依瑟儂認為，此戰關鍵在於誰更能掌控自己的球路，小戴無論經驗或實力都在自己之上，她想要享受比賽，展現平常訓練的成果。

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