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奧運跆拳道／中華隊唯一希望 羅嘉翎8/1出發帶傷拚獎牌

中央社／ 台北31日電
身為台灣跆拳道代表隊今年巴黎奧運唯一參賽選手的羅嘉翎，明天將出發前往巴黎。 聯合報系資料照
身為台灣跆拳道代表隊今年巴黎奧運唯一參賽選手的羅嘉翎，明天將出發前往巴黎。 聯合報系資料照

身為台灣跆拳道代表隊今年巴黎奧運唯一參賽選手的羅嘉翎，明天將出發前往巴黎。教練劉聰達表示，因羅嘉翎有傷在身，這次打法將偏保守，他認為若傷勢沒太大問題，有機會晉級4強或決賽。

跆拳道自2000年雪梨奧運起納入正式競賽項目後，台灣連續7屆取得參賽資格，3年前當時年僅19歲的羅嘉翎在東京奧運為台灣踢下1面銅牌，而羅嘉翎今年巴黎奧運成為台灣在跆拳道項目唯一希望。

然而自去年中起左腳疲勞性骨折傷勢持續困擾羅嘉翎至今，雖然成都世大運、杭州亞運女子57公斤級先後風光摘銀，今年1月靠著世界排名遞補取得巴黎奧運參賽資格，為她爭取更多養傷時間，但她去年12月後就未在國際賽亮相，就連日前在國訓中心舉辦的模擬賽，也只打1場就因傷退賽。

台灣上屆奧運共獲得12面獎牌，其中舉重、跆拳道合計貢獻1金2銅，被賦予奪牌希望的舉重、跆拳道代表隊明天將搭機前往巴黎，也是最後一批出發的隊伍。

由於羅嘉翎身上還有傷，教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，這次打法將偏保守，預計主動攻擊較少，將以防守或防守反擊為主，透過多移動，設法讓對手踢空，再尋求反擊機會。

劉聰達推估，羅嘉翎奧運首戰可能碰上2018年雅加達亞運銅牌的黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），雖然並不陌生，但過去多次交手都以些微差距勝出，傷勢將成隱憂，而第2戰假想敵預計是兩屆奧運金牌得主、英國選手瓊斯（Jade Jones）。

先前有外媒預期，台灣這次奧運將拿3面獎牌，其中1面銅牌預期將由羅嘉翎拿下，劉聰達表示，這次奧運對手中，除了中國選手駱宗詩外，其他選手大部分交手都有贏過，他認為若傷勢沒有太大問題，羅嘉翎有機會晉級4強、甚至金牌戰。

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