巴黎奧運在台灣沒熱度？他喊「不如世足賽」 網曝3大原因：很正常

巴黎奧運賽事如火如荼的進行當中，台灣好手也拿出實力爭取榮耀。不過有網友質疑，這次台灣人對於奧運的關注度，明顯不如世界杯足球賽，有人點出了3大原因。

一名網友在PTT以「為什麼這次奧運在台灣沒熱度？」為題發文，他表示全世界都在瘋奧運，只有台灣沒熱度，在外面吃飯時，看到大家寧願看八點檔，也沒有店家播奧運。

原po說，反觀世界杯足球賽，台灣沒踢足球，半夜還一堆人在看，彩券行也是聚集了一堆人，不懂「明明奧運有台灣選手，但為什麼沒熱度？因為沒棒球？」

此文一出也引起熱議，首先有人認為因為還沒奪牌，「沒拿牌=沒熱度」、「都還沒有牌」、「如果有金牌，就是TeamTaiwan難波萬(NO.1)」、「沒牌，有牌就開蹭了」、「很多台灣人只有拿到獎牌時才會關注」、「台灣本來就沒人在乎體育，只有贏球拿獎牌才會蹭熱度」。

也有人覺得是因為時差問題，「上屆在東京完全沒時差，這次巴黎一堆比賽在凌晨」、「最大原因就時差吧」、「一堆重點比賽在半夜，亞洲人都很閒？」。

再者，有人認為沒有平台收看也是有影響，「第四台沒播」、「然後只有愛爾達有買轉播，其他電視台覺得不划算，當然看的人就會少」、「沒轉播」、「這次不知道在幹嘛，華視、公視要播不播的」、「要看要付錢，不爽看」。