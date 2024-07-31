巴黎奧運／跆拳道沒落了？今年中華隊剩1人參賽 內行人指這改革讓比賽從打變摸

跆拳道是台灣的優勢項目，好手輩出。在2004年的雅典奧運上，陳詩欣選手為台灣奪下了第一面奧運金牌，同日朱木炎選手也成功奪金，寫下一日雙金的紀錄。但近日有網友發文，認為台灣的跆拳道已經沒落了，引起熱議。

原PO在Dcard以「跆拳道沒落了嗎？」為題發文，表示自從04年雅典奧運拿下金牌後，台灣跆拳道歷年的成績都不錯，是保底拿牌的項目。但今年只剩羅嘉翎有參賽資格，讓原PO十分意外，並好奇台灣的跆拳道為何「突然沒落」。

文章以來大量網友討論，不少人認為跆拳道比賽失去了往日的激情，吸引力減弱，「當年看到朱木炎那幾場，真的熱血沸騰，超級過癮，現在都看不到這種比賽了」、「以前的時代真的美好，當時沒人在管分數，主要都是以擊倒為目標去打每一場比賽」、「現在已經變成摸摸道了」、「很可惜的一門武術格鬥，真的變成花拳繡腿」、「以前有帥帥的旋踢，現在沒了，因為會給出很大的空檔」。

也有練習跆拳道的網友現身說法，將原因歸結於電子護具的出現，認為電子護具改變了跆拳道比賽「拳拳到肉」的風格，「改成電子護具後，基本上很難再看到擊倒了，除非重擊上端，因為電子護具厚到靠北」、「改電子護具後雖然更客觀公平了，但觀賞性真的變超差」、「電子護具真的讓比賽變難看了，大家都摸來摸去」、「電子護具出現以前，主要是靠裁判的肉眼去評斷比分，包括踢擊的速度、力道、位置等。電子護具出現以後，選手踢的位置被限縮在護具上。因為護具有感應器，有點力道就得分了，因此現在跆拳道被詬病成用腳的擊劍比賽」。